La commission sectorielle nationale et opérationnelle de l’indemnisation des agriculteurs touchés par les feux de forêt ayant causé des pertes matérielles considérables, notamment dans la région Est du pays, a été installée hier.

PAR NAZIM BRAHIMI

Présidée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, l’installation s’est déroulée lors d’une réunion de coordination en présence de cadres du ministère et des présidents-directeurs généraux des entreprises économiques publiques sous tutelle, selon un communiqué du département de l’Agriculture.

Elle aura à coordonner avec la Commission nationale d’indemnisation installée au niveau du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a précisé la même source, soulignant que c’est le Directeur général des forêts (DGF) qui présidera cette commission sectorielle qui entamera son travail sur le terrain dès aujourd’hui 24 août. Elle entamera son travail par des déplacements dans les wilayas concernées, a ajouté le ministère dans son document. Relevant que le ministre «a donné des instructions à l’effet d’accélérer l’opération de recensement des sinistrés au niveau des wilayas concernées afin de permettre à la commission sectorielle opérationnelle de suivre les opérations d’indemnisation dans les meilleures conditions et les plus brefs délais».

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a insisté lundi sur la nécessité d’achever le recensement des dégâts causés par les feux enregistrés dans certaines wilayas pour procéder aux indemnisations tout en plaidant pour le maintien du niveau d’alerte, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d’une réunion de coordination par visioconférence avec les walis, M. Beldjoud est revenu sur le bilan des feux enregistrés dans certaines wilayas, insistant sur «la nécessité d’achever le recensement des dégâts de quelque nature que ce soit pour procéder aux indemnisations, tout en maintenant un niveau élevé d’alerte et de vigilance», a précisé le communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le ministre a souligné, en outre, «l’impératif de poursuivre les vastes campagnes de nettoyage de l’environnement et des oueds et de prendre en charge les points noirs, en coordination avec différents services, pour éviter les répercussions des intempéries et des éventuelles inondations saisonnières, notamment à cette période de l’année» dans le cadre de la prévention des risques majeurs.

Le ministre de l’Intérieur a évoqué les préparatifs de la prochaine rentrée sociale et relevé l’importance d’œuvrer à réunir toutes les conditions réglementaires et logistiques en coordination avec l’ensemble des services concernés. Il a mis en avant à ce propos «l’importance de l’action de proximité et la nécessaire intensification des sorties sur le terrain à tous les niveaux pour s’enquérir et prendre en charge les préoccupations des citoyens».

En ce qui concerne le 6e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), le ministre a passé en revue «les derniers préparatifs liés à la mobilisation des ressources humaines et matérielles nécessaires pour la réussite de cette opération nationale», appelant par là même à «sensibiliser davantage les citoyens à l’importance de contribuer à cette opération, au vu de sa dimension stratégique en matière de planification des différentes politiques publiques». Rappelons que les impressionnants feux de forêt qui ont affecté, depuis 17 août courant, plusieurs wilayas du Nord-Est ont été à l’origine de 44 décès, selon un bilan provisoire. La wilaya d’El Tarf a été la plus lourdement affectée avec 36 morts. En effet, dans une conférence de presse, le wali d’El Tarf M. Benarar a affirmé que les récents incendies ont causé jusqu’à lundi matin la mort de 36 personnes dont 28 trouvées calcinées le premier jour des incendies (17 août) et 8 autres décédées dans les hôpitaux des suites de brûlures en plus de 173 blessés dont 161 ont quitté les hôpitaux, précisant que deux cadavres n’ont pas été encore identifiés. Il a également ajouté que 12 personnes se trouvent toujours hospitalisés dont deux à l’hôpital d’El Kala, six à El Tarf, trois à Bouhadjar et un à Besbès. Le même responsable a rappelé que le bombardier d’eau russe Beriev Be-200 a effectué depuis dimanche après-midi des vols pour refroidir et éteindre les feux encore actifs à travers les forêts de la wilaya dans le cadre de la poursuite des efforts pour éteindre définitivement ces feux. n