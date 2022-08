Après une semaine de lutte acharnée pour l’extinction des incendies déclenchés dans plusieurs wilayas du pays et son lot dramatique de morts, de blessés et un patrimoine forestier partie en fumée, les hommes du feu sont parvenus, hier, à venir à bout des feux de forêts. Mais avec l’annonce d’une nouvelle hausse de température et de vents forts, dès aujourd’hui, les soldats de feu restent sur le pied de guerre. Des appels à la vigilance et à la prudence sont lancés également à la population.

Par Sihem Bounabi

Les services de la Protection civile ont, en effet, indiqué, hier, que tous incendies ont été éteints, alors que les moyens aériens et terrestres du dispositif de lutte restent mobilisés pour intervenir. La même source précise que le bilan établi hier à 10 heures fait ressortir qu’«aucun incendie n’est en cours» et que «tous les moyens aériens et terrestre du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes sont mobilisés pour intervenir».

Et pour cause, l’annonce de températures caniculaires dépassant les 40°, dès aujourd’hui, sur les régions Centre et Ouest du pays, accompagnées de vents forts, notamment dans les villes d’Annaba, El Kala, Skikda, Jijel, Béjaïa, Dellys, Alger, Bouharoun, Ténès et Mostaganem, met les éléments de la Protection civile et les services de sécurité en alerte maximum pour éviter nouveaux départs de feu.

En plus d’être sur le qui-vive en mobilisant tous les moyens humains et matériels, la Direction générale de la Protection civile a également lancé un appel aux Algériens, dans un communiqué publié mardi sur son site officiel, afin de signaler rapidement tout incendie lorsqu’il se déclare en appelant le numéro vert 1021 et le numéro d’urgence 14, en précisant le lieu exact pour une intervention rapide et efficace. Il est à noter qu’un second numéro vert a été mis en place par la Gendarmerie nationale, le 1070, pour alerter sur tout départ de feux ou signaler tout comportement suspect de personnes qui risque de provoquer des incendies.

Concernant les raisons principales du déclenchement des incendies, le capitaine Nassim Barnaoui, chargé de communication à la Direction générale de la Protection civile, a mis en exergue la combinaison des facteurs naturels et humains, lors d’une émission spéciale à la Télévision nationale. Il a ainsi déclaré qu’il existe de nombreuses raisons, dont notamment des facteurs naturels qui contribuent au déclenchement des incendies, ainsi que leur propagation rapide.

Parmi ces facteurs naturels, il a notamment cité la sécheresse qui perdure depuis le mois de mai passé, accentuée par les températures caniculaires de ces dernières semaines.

Ces deux éléments combinés au type de végétation et la nature des arbres, dont certains s’enflamment rapidement, contribuent à rapidement propager les flammes et ainsi embraser en un temps record plusieurs parcelles de terrain.

Il illustre ses propos en citant des arbres à huile qui émettent des gaz avec un effet combustion, ainsi que les buissons et les restes de branches secs qui font l’effet d’accélérateurs inflammables et propagent les flammes avec rapidité.

Le capitaine Nassim Barnaoui tient également à mettre en exergue le facteur humain à l’origine des incendies, souvent par négligence et pas forcément avec des intentions criminelles. Il souligne ainsi qu’«après une période de sécheresse de plus de trois mois, il existe d’autres facteurs indirects ou involontaires qui contribuent au déclenchement de l’incendie, tels que les déchets laissés par les randonneurs surtout les débris de verre qui, en reflétant le soleil, mettent le feu, ou un mégot de cigarette mal éteint, une simple étincelle électrique peuvent être à l’origine d’un incendie ravageant plusieurs hectares de forêts ou de terrains agricoles surtout si le terrain est difficile d’accès».

Justement, à propos des difficultés qu’ont rencontré les éléments de la Protection civile lors des incendies qui ont endeuillé les villes de l’Est algérien et ravagé des dizaines de milliers d’hectares de forêt, le chargé de communication de la Protection civile explique qu’«il y a eu beaucoup de difficultés sur le terrain, notamment à cause des fortes rafales de vent dans un terrain difficilement accessible, mais également à cause de la propagation rapide des flammes de plusieurs mètres de hauteur et d’une épaisse fumée qui obscurcissent la vision. De plus, du fait que les flammes étaient proches des zones résidentielles, cela rendait difficile l’extinction des feux par voie aérienne».

L’incivisme, un fléau qui dévaste les forêts

Par ailleurs, face aux risques de l’implication du facteur humain dans le déclenchement des incendies à cause de sa négligence et d’un certain manque de civisme, en laissant traîner ses déchets dans la nature, depuis le début de l’été et entrant dans le cadre du volet préventif du Plan national anti-incendie et de campagnes de sensibilisation, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées. De même, depuis le début de la saison estivale, où les forêts sont très prisées par les familles et les randonneurs comme lieu de détente, plusieurs campagnes de nettoyage des forêts sont également menées par les autorités locales souvent en partenariat avec différents représentants de la société civile.

Ainsi, en prévision des forts risques d’incendie avec la hausse des températures et des vents violents qui peuvent aggraver encore plus la situation, une campagne de nettoiement a été organisée, lundi dernier, par la commune montagneuse de Chréa dans la wilaya de Blida. Elle a été marquée par une large participation des organisations de la société civile qui ont tenu à s’impliquer en force dans cette opération dans le but de protéger la réserve naturelle de Chréa du risque des incendies.

Le constat amer est que rien qu’à la mi-journée près de 7 tonnes de déchets, entre bouteilles, sachets, gobelets en plastique, débris de verre et cartons et autres déchets ont été ramassées. Le président de l’APC de Chréa, Samir Smaâlia, a souligné que les services de la commune de Chréa «assurent quotidiennement l’enlèvement de deux à trois tonnes de déchets ménagers», déplorant ainsi «le manque de civisme des visiteurs qui n’hésitent pas à jeter anarchiquement leurs ordures au lieu de les déposer dans les endroits qui leur sont affectés, en dépit de la disponibilité de nombreux sacs pour le dépôt des déchets, au niveau des espaces publics, notamment ceux marqués par une forte affluence de citoyens», rapporte l’APS.

Avec la combinaison des facteurs humains et matériels, la lutte contre les feux de forêt s’est poursuivie tout au long de cette semaine. Mardi, les unités de la Protection civile ont éteint 22 feux de végétation au niveau de 12 wilayas, dont 4 incendies de forêt et de brousse et 18 feux de cultures agricoles dans chacun des Etats de Tipasa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Chlef, Biskra, Blida, Tlemcen, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine et Relizane selon le bilan officiel de la Protection civile.

Les pertes ont été estimées à 1,5 hectare de buissons, 40 hectares de brousse, ainsi que 2 473 bottes de paille et 340 arbres fruitiers. Hier, les pompiers ont pu ont maîtrisé la quasi-totalité des feux : «Zéro incendies» est le bilan des dernières 24 heures, a affirmé hier le capitaine Nassim Barnaoui. Une accalmie qu’on espère de bon augure pour les prochains jours, où il suffirait qu’une seule brindille crépite pour que tout s’enflamme. n