Les actions de dénonciation des agressions contre les enseignantes de Bordj Badji-Mokhtar se sont poursuivies hier à travers plusieurs wilayas, inscrivant ainsi la colère des enseignants dans la durée. Ce qui n’est pas sans impacter négativement l’ambiance dans laquelle les élèves ont entamé les examens du dernier trimestre dans les trois paliers de l’Education nationale.

Par Milina Kouaci

«La sérénité n’est pas au rendez-vous», témoigne un enseignant dans un collège de la capitale, après le drame qui s’est passé à Bordj Badji-Mokhtar. Cette affaire qui a scandalisé l’opinion publique remet au cœur du débat public les conditions de travail des enseignants, notamment ceux affectés hors leur wilaya de résidence, particulièrement les femmes.

Hier, le Conseil autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste) a observé une journée de grève nationale ponctuée par des sit-in de protestation devant les directions de l’Education. Sur les images et vidéos du sit-in qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, certains protestataires portaient des blouses maculées de sang pour signaler la gravité de l’acte perpétré contre leurs collègues. «Nous sommes tous des enseignants de Bordj Badji-Mokhtar» et «sauf ma dignité», un slogan entonné par les grévistes dans toutes les écoles et wilayas du pays.

Le personnel enseignant exige des autorités d’assurer la sécurité à l’instituteur et à préserver sa dignité. Les enseignants réclament également «de respecter la femme travailleuse et que justice soit faite en infligeant des peines maximales» aux auteurs de l’agression. Solidaire avec les victimes de Bordj Badji-Mokhtar, la Coordination nationale des enseignants du cycle primaire a, pour sa part, organisé des actions de protestations devant les directions de l’Education et au sein des établissements scolaires. Ces derniers ont brandi des pancartes appelant à garantir la dignité de la femme. «Plus de 50 femmes ont été assassinées», martèle Bachir Kiouas, coordinateur de la coordination d’Alger ouest, en allusion aux cas de féminicide enregistrés ces derniers mois. «Cela signifie que les conditions ont permis aux lâches d’agresser les enseignantes et de porter atteinte à leur intégrité physique, alors qu’elles se sont déplacées à des centaines de kilomètres pour enseigner leurs enfants, sans elles, l’ignorance se serait répandue dans les régions isolées», a-t-il clamé.

Les enseignants du cycle primaire relèvent les affres que subit la femme travailleuse entre exploitation et humiliation qui ont conduit à la violence, au harcèlement et au viol. «Ce qui s’est passé à Bordj Badji-Mokhtar est une honte pour l’Algérie», dénonce la coordination des enseignants du cycle primaire.

De son côté, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a exprimé, dimanche, sa colère face «aux actes criminels isolés contre la femme dans certaines régions et qui sont étrangers à l’authenticité et aux valeurs de la société algérienne», a-t-il estimé, en affirmant que «toute atteinte ciblant la femme algérienne dans son intégrité, physique ou morale est inacceptable».

«La femme algérienne, c’est la moudjahida, l’éducatrice, la politicienne, l’artiste et la soignante. Elle est la mère, l’épouse, la fille et la camarade. Elle est présente dans le conscient collectif algérien, dans toute sa sacralité», a écrit le Premier ministre sur sa page officielle Facebook.

A ce propos, le Premier ministre a instruit le renforcement du gardiennage au niveau des résidences isolées et de punir tout acte ou atteinte à l’intégrité ou la quiétude de leurs résidentes et manifesté ses efforts de continuer à garantir à la femme algérienne la place qui lui sied et son droit à la vie publique et à la protection dans les espaces publics afin qu’elle puisse contribuer, avec courage et force, à l’édification de l’Algérie nouvelle».



Le concours de promotion boudé par les superviseurs et adjoints

Par ailleurs, le Syndicat national des superviseurs et adjoints de l’éducation (SNSAE) a décidé de boycotter le concours professionnel de promotion pour l’accès à différents grades prévu le 10 juillet prochain.

Cette catégorie prévoit d’accompagner ce boycott par des une action de protestation qui sera décidée dans les jours à venir. «La tutelle n’a pas répondu à nos revendications et ouvert peu de postes à la promotion», dénonce le syndicat dans un communiqué rendu public. Le syndicat plaide pour l’intégration et la reclassification des superviseurs de l’éducation à la catégorie 11, la revalorisation des diplômes des conseillers de l’éducation et appelle également au règlement des problèmes des grades qui devaient disparaître en 2017.

Il s’agit également de l’application du décret présidentiel 14-266 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.