Par Feriel Nourine

La nouvelle réunion ministérielle que tiendra l’Opep+ demain ne ressemblera certainement pas à ses devancières marquées d’une atmosphère de prudence que l’alliance a fait sienne pour gérer son programme d’assouplissement de l’accord de réduction.

Sur ce registre, les treize pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs dix partenaires regroupés au sein de l’Opep+ ont su résister à la pression exercée sur eux par les pays gros consommateurs de brut pour une ouverture plus généreuse de leurs vannes qui permettrait aux prix d’arrêter leur ascension jugée exagérée par ces derniers.

Et c’est la même démarche qui est attendue ce mercredi, l’alliance ayant déjà manifesté son intention de ne pas la changer et d’injecter à son offre le même quota supplémentaire de 400 000 barils par jour, comme elle le fait depuis le mois d’août dernier.

Lors de leur précédente réunion, les pays composant l’alliance avaient agi de la sorte alors que les relations entre la Russie et l’Ukraine se trouvaient encore au stade de tensions. La décision qui se dégage pour demain s’inscrira, certes, dans la même logique de prudence, mais à la différence qu’elle sera prise dans une étape où ces tensions sont passées au stade de la guerre armée.

Les affrontements montent en intensité, et les cours suivent pour afficher de nouveaux records, sur fond de menace sur la production mondiale qui risque de faire perdre au marché les volumes livrés par le second exportateur de pétrole qu’est la Russie. L’occasion d’une pression supplémentaire qu’opèrent déjà les pays consommateurs sur l’Opep+ dans l’objectif de casser la démarche inébranlable que cette dernière adopte et respecte depuis de nombreux mois.

Mais au-delà de l’approvisionnement du marché et des volumes qu’elle lui injecte en tant que force de production de brut, la question, parmi tant d’autres, qui pourrait se poser dans le cas de l’alliance est de savoir jusqu’où pourront aller les pays consommateurs pour la faire abdiquer et obtenir la générosité des robinets qu’ils réclament.

Parmi ces pays, ils sont plusieurs aujourd’hui à figurer sur la liste des alliés contre la Russie, et leurs démarches ont déjà été entamées auprès des pays membres de l’Opep+ pour obtenir gain de cause, à l’exemple du discours, vain, tenu dimanche par le président français Emmanuel Macron devant le prince héritier Mohammed ben Salmane dont le pays est le chef de file de l’Opep et artisan de l’accord avec les pays non-membres. Ces derniers ont, eux aussi, leur chef de file, et il a pour non la Russie.

Il ne faudrait donc pas s’étonner que face au niet de venir au secours de l’offre mondiale tel qu’ils le revendiquent, ces alliés changent de tactique tentant de frapper un grand coup dans la cohésion de l’alliance par le stratagème de l’isolement qu’ils sont en train d’opérer à l’égard de la Russie. Pareille tactique pourrait bien être retenue à travers de nouvelles mesures de sanctions que les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux n’hésiteraient pas à prendre si la guerre en Ukraine venait à s’inscrire dans la durée.

Bien avant la guerre en Ukraine, ces derniers rêvaient déjà d’une Opep+ sans l’ogre russe.

