Il reste pour le moins évident qu’un certain nombre de conseils, structures et autres organismes d’Etat, fonctionnant depuis des années grâce à l’argent public et employant moult fonctionnaires, sont loin de produire le résultat escompté. Des organismes dont on a oublié même l’existence. Il y a, à l’évidence, urgence à mettre fin à l’existence de ces coquilles vides budgétivores ou bien leur donner désormais de véritables missions d’expertises, d’accompagnement et d’observation. Ce qu’ils auraient dû être et rester depuis leur mise en place. Le temps du laisser-aller est plus que jamais révolu. Le système rentier aura fait tellement de mal à ce pays qu’il y a obligation de remettre de l’ordre. Dans un pays en recherche vitale de développement, ces institutions et autres organismes sont appelés à être revus de fond en comble dans leur fonctionnement mais aussi dans leurs objectifs. Il faudrait plus que jamais mettre le holà au laisser-aller hasardeux et à cette mentalité bureaucrate qui admettent sans fléchir cet état de fait. Il y a nécessité à réfléchir l’avenir du pays d’une autre manière en éliminant les errements du passé. Comment un pays comme l’Algérie, avec ses multiples potentialités et ses ambitions initiales, s’est retrouvée dans cette situation de sous-gestion ? Le besoin de se doter de ces organismes dans un pays en développement est réel à condition que leurs fonctionnements se caractérisent par l’efficacité et le rendement. Autrement, leur existence équivaudrait à jeter de l’argent par la fenêtre. Un crime dans un pays en difficultés économiques. Il faudrait vite se remettre à la productivité et à la rigueur sans lesquelles aucun développement n’est possible. Il ne s’agit nullement de faire dans l’innovation, il faudrait seulement savoir copier des pays qui fonctionnent. L’Algérie vit probablement un virage crucial. Un moment où il est nécessaire de se remettre au travail et de bannir à jamais un fonctionnement qui n’aura fait que ralentir le pays. Dangereusement.