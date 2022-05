La compagnie d’assurance Macir Vie passe un nouveau cap dans la digitalisation de ses services en annonçant, aujourd’hui dimanche 29 mai, le lancement d’une carte d’assistance en assurance voyage entièrement dématérialisée, le MyM Pass, dans le cadre de son produit MyM Voyage.

Désormais, toute personne ayant souscrit une assurance MyM Voyage bénéficiera automatiquement d’une carte d’assistance 100% digitale, MyM Pass, téléchargeable gratuitement depuis l’espace client MyMacir (MyM) sur le site internet www.macirvie.com. Cette carte dématérialisée comprendra l’ensemble des informations liées au souscripteur, à savoir son identité (Nom / Prénom), le numéro de sa police d’assurance, la date d’effet et d’échéance de son assurance voyage ainsi que les coordonnées d’assistance de notre partenaire à l’international MAPFRE ASISTENCIA.

Une fois téléchargée sur son smartphone, PC ou autre support électronique, la carte dématérialisée pourra être utilisée de la même manière qu’une carte d’assistance physique. Le voyageur algérien pourra la présenter lors du contrôle de documents au moment de l’enregistrement auprès des compagnies aériennes, ou à l’arrivée à destination pour le contrôle des passeports, mais aussi en cas de sinistre auprès de notre réseau d’assistance à l’étranger. Dotée d’un QR Code, cette MyM Pass permettra à tout vérificateur de s’assurer de la véracité des informations communiquées, via un lien sécurisé vers une base de données numérique de la compagnie d’assurance de personnes Macir Vie.

Le lancement de cette solution constitue également une première en Algérie, avec la possibilité d’ajouter cette carte d’assistance sur l’outil Wallet/Cartes de votre smartphone. En effet, pour la première fois, les utilisateurs de téléphones et tablettes iOS pourront automatiquement télécharger le MyM Pass sur leur Wallet, au même titre qu’une carte d’embarquement, carte de fidélité ou autre type de pass, mis à disposition par de grandes compagnies à l’international. Les utilisateurs d’appareils Android devront préalablement télécharger une application Wallet sur le PlayStore.

Avec ce MyM Pass, Macir Vie offre la possibilité aux voyageurs algériens de se déplacer avec davantage de sérénité, même en cas de perte ou d’omission de leurs documents. En effet, cette solution permet d’avoir son assurance et sa carte d’assistance entièrement dématérialisées, sur smartphone, tablette ou PC.

