Tosyali Algérie démontre, encore une fois, le caractère intégré de sa production d’acier fabriqué dans son complexe sidérurgique de Bethioua, à Oran. En effet, cette société vient de démarrer l’exportation de 31 550 tonnes de billettes d’acier fabriquées en Algérie, indique Tosyali Algérie. Ce qui constitue une première. L’Algérie a tendance à importer ces billettes de l’étranger pour les besoins de laminoirs privés qui existent en Algérie. C’est donc pour la première fois dans l’histoire du pays que des billettes d’acier fabriquées à 100% en Algérie sont exportées. Précisément, ces 31 550 tonnes de billettes d’acier fabriquées dans le complexe de Bethioua sont destinées à la Turquie. La première opération d’exportation de ces billettes porte sur 8 700 tonnes et s’étale du 3 au 10 mars. La seconde concerne l’expédition de 7 850 tonnes. Elle s’étale du 3 au 8-9 mars. La dernière livraison à la Turquie porte sur un volume plus important, 15 000 tonnes. L’opération démarre fin mars 2021. C’est également la première fois que Tosyali exporte ses produits sidérurgiques vers la Turquie. Il faut savoir que le complexe de Bethioua fabrique à partir du minerai de fer importé ses propres billettes qui sont transformées dans ses laminoirs en rond à béton et en fil machine. La production de produits sidérurgiques est ainsi moins dépendante de l’étranger. A noter que ces expéditions de billettes s’inscrivent dans le sillage des différentes exportations de produits sidérurgiques effectuées par Tosyali depuis janvier dernier. Cette entreprise compte exporter pour 200 millions de dollars de produits sidérurgiques en 2021. Tosyali est leader dans le marché sidérurgique en Algérie. K. R.

Articles similaires