Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République. « Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche 16 mai 2021 la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l’examen et l’adoption de plusieurs exposés, ordonnances et décrets portant sur les secteurs des Finances, des Affaires étrangères, de l’Energie et des Mines, du Commerce, des Travaux publics et de la Transition énergétique, ainsi qu’à l’examen de la possible ouverture des frontières terrestres et aériennes« , précise le communiqué.

Articles similaires