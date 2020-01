C’est décidé. Une loi de finances complémentaire (LFC2020) sera finalisée dans les cinq à six mois à venir. L’une de ses principales motivations est l’amélioration du pouvoir d’achat des Algériens ainsi que le respect des engagements du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, affichés lors de sa campagne, en particulier l’exonération d’impôts pour les salariés touchant 30 000 dinars mensuellement et moins, c’est-à-dire les smicards et ceux dont le salaire mensuel s’établit entre 18 000 et 30 000 dinars.

Tel est, en résumé, le contenu de la réponse du chef de l’Etat sur la question lors de l’entrevue avec des représentants de la presse, organisée mercredi dernier. Précisément, «je voudrais ouvrir une parenthèse au sujet de certaines taxes pour dire qu’elles seront révisées. Une loi de finances complémentaire pourrait intervenir dans les cinq ou six mois à venir, loin de toute démagogie. L’exonération fiscale n’entraînera pas une inflation ou une érosion supplémentaire du budget de l’Etat. Je me suis engagé, et dès qu’on arrivera à la LFC, il y aura une exonération de tous les faibles salaires dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat tout en contrôlant les prix des produits essentiels. Il pourrait y avoir une révision minutieuse et réfléchie du SNMG. Car nous rejetons par principe, partant de notre religion et de nos valeurs, la pauvreté extrême en Algérie. Nous mobiliserons tous nos moyens disponibles pour lutter contre la pauvreté et l’iniquité entre les revenus individuels. L’exonération des salaires de moins de 30 000 dinars coûtera quelque 90 milliards de dinars, un montant que nous pouvons récupérer sur les salaires de 2 millions et 3 millions de dinars, la fiscalité ordinaire ne dépasse pas 30% tandis que la fiscalité pétrolière s’élève à 63% du budget. Le principe d’augmentation du pouvoir d’achat est irréversible, et cette démarche se fera à travers l’exonération des faibles salaires et le contrôle des prix du marché. L’augmentation du prix du lait à 45 dinars est une trahison», a indiqué le chef de l’Etat.



Réviser certaines taxes qui suscité la colère

En clair, cette catégorie de salariés ne paiera pas l’impôt sur le revenu global (IRG). Ce qui induira une augmentation de salaire pour ces travailleurs. Cette mesure sera accompagnée par un contrôle plus strict des prix des produits subventionnés ou essentiels pour éviter que cette hausse de salaire ne soit absorbée par l’inflation. Dans la foulée, Abdelmadjid Tebboune n’exclut pas une augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG) en 2020. Il est actuellement fixé à 18 000 dinars par mois. Cette loi de finances complémentaire devra également réviser certaines taxes prévues dans la loi de finances 2020, a indiqué le chef de l’Etat sans préciser lesquelles. Allons-nous vers l’effacement partiel ou total de l’héritage empoisonné du gouvernement Bedoui, à savoir une nouvelle pression fiscale sur les professions libérales, l’importation de véhicules de moins de trois ans, y compris ceux roulant au diesel alors qu’on sait que ce produit est très polluant et dangereux pour la santé de la population ; la surtaxation des produits électroménagers entraînant une forte hausse de ces produits sur le marché domestique. Le gouvernement Bedoui est allé ainsi chercher l’argent pour financer le budget chez les contribuables bien identifiés et non chez les oligarques qui ont dépouillé le pays. La première mesure contenue dans la LF 2020 a suscité le mécontentement des avocats, des architectes et des dentistes ainsi que des travailleurs au Sud du pays. Si tout le monde sait que certains dans cette catégorie de contribuables amassent beaucoup d’argent, il fallait les taxer à posteriori à partir de la découverte de signes superflus de richesses ou à travers d’importantes transactions. Pourquoi mettre tout le monde dans le même sac ?



Le Chef de l’Etat pour la stabilité du dinar

Concernant la disposition de la LF 2020 concernant l’importation de véhicules d’occasion, la question n’est pas tranchée. Elle sera examinée par les ministres du Commerce et de l’Industrie avant de la rejeter ou de l’appliquer. Ce qui veut dire que cette disposition ne sera pas appliquée rapidement. «Concernant l’importation de véhicules de moins de trois ans, personnellement, je ne vois aucun inconvénient mais cela exige une organisation. Nous devons savoir ce que nous importons et nous devons avoir des garanties quant à la qualité des véhicules et la régularité de la carte grise. Il y a la crainte d’être en face d’un autre type de fraude. Il existe des lobbies et des groupes mafieux en tous lieux. Je n’accuse personne mais j’ai la responsabilité de la vie du citoyen. Quand des garanties sont données pour la protection du citoyen, la porte est ouverte soit à travers l’importation de manière individuelle ou collective. Je laisse ainsi cette question aux ministères du Commerce et de l’Industrie», a observé le chef de l’Etat. Le Président de la République pose ainsi des préalables à l’application de cette mesure.

Quant à l’évolution de la valeur du dinar, sa réponse traduit une intention de le stabiliser, sans toutefois indiquer de façon certaine s’il exclut la dévaluation du dinar en 2020. «Le dinar a été affecté par le recours au financement conventionnel, il existe un chiffre inquiétant mais nous saurons y faire face. Le dinar connaît un frémissement et nous avons une légère stabilité des réserves de change. Nous espérons le voir consolidé à la fin de ce trimestre». La question est de savoir si le gouvernement Djerad pourra éviter cette dévaluation quand on sait les fortes pressions que subissent actuellement les finances du pays.