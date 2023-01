L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), a dévoilé une liste définitive de 45 agences de tourisme et de voyages habilitées à participer à l’organisation de la saison du Hadj 1444/2023.

“Une liste définitive de 45 agences de tourisme et de voyages est concernée par l’organisation de la prochaine saison du Hadj, dont l’Entreprise nationale de tourisme et de voyages et l’Office national algérien du tourisme (ONAT), chargés de l’organisation des vols au niveau national, tandis que le reste des vols est réparti à travers les aéroports d’Alger, Oran, Constantine, Ouargla et Annaba”, a précisé l’ONPO dans un communiqué.