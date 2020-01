Une délégation libyenne conduite par Abdessalem Al Badri a effectué samedi un déplacement à Alger et a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum (photo) et de hauts responsables algériens, a déclaré à l’APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. Les discussions ont porté sur « la situation prévalant en Libye et l’examen des voies et moyens de dépasser pacifiquement la crise, loin des violences et toutes tentatives visant à imposer des solutions par la force militaire et la guerre« , a précisé M. Benali Cherif. « La visite de la délégation libyenne s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie visant le rapprochement des vues entre les différentes composantes et parties libyennes pour renouer avec le dialogue inclusif et parvenir, ainsi, à une solution pacifique garantissant la souveraineté et l’unité de ce pays voisin et frère dans le cadre de la sécurité et la stabilité, loin de toute ingérence étrangère », a-t-il ajouté. Dans ce cadre, le porte-parole de MAE a rappelé les efforts constants déployés par l’Algérie au plus haut niveau « à travers le maintien des contacts avec l’ensemble des frères et bonnes volontés en Libye afin de faire prévaloir la sagesse et l’adhésion au processus de dialogue politique inclusif, seul à même de permettre à la Libye de sortir de cette crise, qui n’a que trop duré ».

