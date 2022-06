Présente en Algérie depuis le 28 mai dernier, l’importante délégation de l’Association Josette-et-Maurice-Audin (AJMA), conduite par son président, Pierre Mansat, et Pierre Audin, le fils du chahid de la guerre d’indépendance, Maurice Audin, «se félicite de l’accueil formidable qui lui est réservé tant par les institutions universitaires et scientifiques que de l’enthousiasme populaire qui se manifeste à travers de très nombreux témoignages d’amitié et de soutien», souligne un communiqué de l’AJMA sur sa page officielle.

Par Sihem Bounabi

Il est également souligné que «la présence de Pierre Audin, pour la première fois avec son passeport algérien qu’il vient d’obtenir, a dynamisé la délégation. Sa personnalité suscite énormément de messages d’amitié, d’encouragement, de solidarité, de respect pour lui et, bien sûr, pour son père, le chahid Maurice Audin».

L’association tient également à remercier le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses conférences régionales, la Direction générale de la Recherche scientifique et du Développement technologique pour les bonnes conditions d’accueil et organisationnel qui ont permis «de multiples rencontres de grande qualité scientifique, entre mathématiciens et historiens français et algériens».

Il est également précisé que lors de la rencontre de Pierre Audin avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, des avancées importantes sont annoncées. La pérennisation du Prix de mathématiques Maurice-Audin, la création en Algérie d’une chaire Maurice-Audin de mathématiques, qui permettra d’accueillir un chercheur français, comme il en existe une en France, accueillant un chercheur algérien.

Le ministre de l’Enseignement supérieur Abdelbaki Benziane a déclaré, à cette occasion, que «cette rencontre vise également à encourager le travail commun entre les établissements algériens de la recherche scientifique et l’Association Josette-et-Maurice-Audin pour définir les normes en matière d’enseignement des mathématiques». C’est dans cet esprit que des pistes prometteuses ont été évoquées concernant des projets de vulgarisation des mathématiques.

Pour rappel, dès l’arrivée de la délégation, samedi dernier, Pierre Audin se rend à la place qui porte le nom de son père dans une atmosphère pleine d’émotions.

Dimanche dernier, c’est en tant que mathématicien, que Pierre Audin perpétue la mémoire de son père et de sa passion pour la recherche en mathématique, en donnant une conférence, en compagnie du mathématicien René Cori, aux étudiants de l’Ecole nationale supérieure de mathématiques, relevant du pôle technologique avec au programme, une conférence à l’Ecole nationale polytechnique d’Oran, baptisée depuis 2017 du nom de Maurice Audin. D’autres rencontres sur les mathématiques ont également été animées à l’université Oran 1 et 2, et d’autres conférences et tables rondes, au Crasc d’Oran, sur l’histoire des affres de la colonisation, à l’instar de l’utilisation des armes chimiques dans les grottes à caractère historique. Après une autre à Constantine, la délégation reviendra sur Alger pour la cérémonie de la remise, le 4 juin prochain, du Prix Audin de mathématiques à Samir Bedrouni, chercheur à l’USTHB de Bab Ezzouar et colauréat du prix avec le mathématicien Yacine Chitour.

La nouvelle bataille des disparus de la guerre d’indépendance

Le président de l’AJMA annonce également que dès le retour sur Alger de la délégation, une réunion de travail est prévue très prochainement entre le ministre des Moudjahidine, Pierre Audin, son épouse Line Audin, et le président de l’AJMA, Pierre Massa.

L’association confie : «Nous souhaitons à cette occasion aborder un sujet sensible dont nous connaissons l’extrême importance pour les autorités algériennes et pour le peuple algérien.» Précisant qu’«il s’agit de la question des disparus de la guerre d’indépendance. Ignorer les circonstances de la mort d’un proche, ne pas savoir où les corps ont été enterrés sont source d’une grande douleur qui se transmet de génération en génération».

Il est ainsi rappelé que des milliers et des milliers de familles sont concernés et, parmi elles, celle de Maurice Audin. Son épouse, Josette Audin, a attendu plus de 60 ans avant qu’enfin, l’Etat français reconnaisse que Maurice Audin a été torturé et assassiné par les militaires français. Un assassinat inscrit dans un système organisé de torture destiné à terroriser la population algérienne.

Josette Audin est décédée sans avoir pu connaître le lieu où ses bourreaux ont fait disparaître le corps de son époux. Elle avait demandé aux autorités algériennes d’entreprendre des recherches sur la base d’informations communiquées à la presse sur les lieux possibles de dissimulation du corps. Pierre Audin va renouveler cette demande.

L’association dédiée à la mémoire de Maurice et Josette Audin souligne, également, que le combat pour faire la lumière sur la question des disparus se poursuit également sur l’autre rive de la Méditerranée, en estimant que «du côté français, il est temps de mobiliser des moyens techniques et financiers, de permettre l’accès aux archives publiques et privées, d’exiger que ceux qui ont creusé les fosses ou qui savent quelque chose qu’ils témoignent afin de contribuer à la recherche des corps de ces disparus». Ceci afin de permettre aux familles de retrouver la trace des membres de leur famille tués et disséminés dans la nature, soulignant que «c’est un droit fondamental, un devoir d’humanité».

L’association espère ainsi plaider la nécessité de poursuivre ce combat auprès des autorités algériennes en engageant ce processus, en lançant une recherche sur le corps de Maurice Audin, confiant que «cela serait un signe d’espoir pour les familles de tous les autres disparus». n