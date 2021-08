Un programme de formation à la critique de cinématographique, dispensé par l’éditeur et critique britannique Ian Hayden Smith, sera organisé en ligne du 11 au 16 septembre prochain, a indiqué le British Council sur son site Internet.

Ouvert aux étudiants, aux journalistes et aux passionnés par le 7e art, ce programme de formation intitulé « Jil Cilima » vise évaluer l’importance de la culture cinématographique notamment l’écriture et la diffusion sur les films à travers une série de projections et de conférences.

Les participants à cette formation, auront à visionner, à débattre et à écrire des critiques sur des films européens et algériens sélectionnés, ainsi que d’interagir avec le formateur et les autres participants, précise le British Council, partenaire du Réseau des Instituts culturels de l’Union Européenne (Eunic), organisateur de l’évènement.

La date limite pour postuler en ligne à cette formation est fixée au 18 août, rappellent les organisateurs qui invitent les participants à remplir un formulaire mis en ligne sur le site de British Council (www.britishcouncil.dz).

Animé en anglais avec une traduction en français et en arabe, l’évènement est organisé avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts et en partenariat avec le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (Cnca) et le Centre algérien pour le développement du cinéma (Cadc).

