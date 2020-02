Le Premier ministre M. Abdelaziz Djerad a reçu hier mardi à Alger, une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par M. Jafar Modjared, directeur exécutif accompagné de M. Jihad Azour, directeur de département Moyen Orient et Asie Centrale au sein de cette instance internationale, ont indiqué les services du premier ministre dans un communiqué. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des «missions périodiques des experts du FMI» au titre des consultations avec l’ensemble des pays membres a été l’occasion pour les deux parties de souligner la qualité de leurs rapports, a indiqué la même source. Par ailleurs, cette entrevue a permis au Premier ministre d’informer ses interlocuteurs sur la situation et les perspectives de développement de l’économie nationale, ainsi que sur les pistes privilégiées par le nouvel Exécutif, dans l’objectif d’améliorer la gouvernance économique et financière du pays, lit-on dans le communiqué. Cette entrevue a donné également lieu à un échange de vues sur les voies et moyens à même de permettre de renforcer la coopération entre l’Algérie et l’institution financière internationale. Etaient présents à cette rencontre, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya et le Gouverneur de la Banque d’Algérie M. Aimen Benabderrahmane, fait savoir la même source. (APS)

