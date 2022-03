PAR MILINA KOUACI

Les plans exceptionnels adoptés dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie de coronavirus ne seront pas reconduits. A partir de la prochaine rentrée scolaire, les élèves auront droit à une «scolarité normale» et devraient avoir cours tous les jours.

Le ministère de l’Education nationale a en effet annoncé, dans un communiqué rendu public, la levée de l’organisation exceptionnelle de scolarité en vigueur en raison de la pandémie de coronavirus et la reprise de l’organisation normale dès la prochaine rentrée scolaire. Une décision saluée par les syndicats de l’Education et des parents d’élèves qui redoutent, par ailleurs, la problématique de surcharge des classes et ses inconvénients.

Pour Hamid Sadi, président de l’Union nationale des parents d’élèves (UNPE), la répartition de groupes a amélioré l’assimilation des élèves, mais touche en parallèle à leur droit à une scolarité normale. «L’alternance de groupe a privé les élèves d’avoir des cours toute la semaine. Avec le retour à la normale, le ministère est dans l’obligation de lutter contre la surcharge de classe», souligne le président de l’UNPE. A ses yeux, la tutelle «doit penser à une solution radicale pour une meilleure assimilation et de meilleures performances pédagogiques», tout en appelant la tutelle à revoir et adapter les programmes, conformément à la situation qui prévaut. De son côté, Abdelkrim Gaïd, président du Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep), a appelé à la réduction du volume horaire des élèves du cycle primaire à 22 heures par semaine. «Avant l’avènement du coronavirus, nous avons plaidé pour la réduction du volume horaire des élèves de 30 à 22 heures par semaine», indique le président du Snadep. Mais la propagation du coronavirus et l’adoption du plan exceptionnel ont réduit le volume horaire pour les apprenants à 10 heures par semaine, ce qui est «très minime». Avec l’annonce de la levée de l’organisation exceptionnelle des cours, Abdelkrim Gaïd demande de réduire le volume horaire des élèves, d’adapter et de réviser les programmes et, surtout, de mettre à la disposition des écoles et des enseignants les moyens et outils pour la pratique pédagogique et l’accompagnement des cours théoriques, en consacrant à titre d’exemple, la matinée à la théorie et l’après-midi à la pratique.

Il y a lieu de rappeler, qu’en juin dernier, les enseignants des trois cycles ont été appelés à répondre au sondage de la tutelle, via une plateforme numérique, sur le mode de scolarisation durant l’année 2020/2021. La tutelle a par la suite annoncé la reconduction dudit mode d’enseignement pour le compte de l’actuelle année scolaire 2021/2022. Ce mode d’enseignement a donné lieu à un rétrécissement au niveau des journées d’étude et du volume horaire des élèves. Les journées d’étude sont passées de cinq à deux jours et demi par semaine, ce qui impacte, selon des syndicalistes, le rendement des élèves car il ne leur permet pas d’acquérir toutes les connaissances nécessaires. Toujours, selon les acteurs sociaux, ce mode d’enseignement présente des inconvénients pour le personnel enseignant des cycles moyen et secondaire, qui ont vu leur volume horaire «largement» augmenter.

Les dates des examens officiels connus

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé également, jeudi, le calendrier des examens nationaux. Les épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) se dérouleront du lundi 6 au mercredi 8 juin, tandis que celles du baccalauréat auront lieu du dimanche 12 au jeudi 16 juin prochain.

Le ministère de tutelle a rappelé que l’examen de fin de cycle primaire a été annulé pour la session 2022, assurant que qu’il «sera remplacé, à compter de la prochaine année scolaire 2022/2023, par un examen d’évaluation des acquis de la phase d’enseignement primaire, et ce, après la levée de l’organisation exceptionnelle de scolarité en vigueur en raison de la pandémie de coronavirus et la reprise de l’organisation normale.

Pour l’année en cours, le ministère de l’Education nationale a expliqué ainsi que la note de passage en première année moyenne sera calculée sur la base des résultats obtenus par les élèves lors des trois trimestres. Les moyennes des trois trimestres seront additionnées puis divisées par trois. n

