Initiée dans le cadre des actions de solidarité qu’elle entreprend, l’association des anciens scouts de Tizi-Ouzou vient de lancer une opération de collecte de livres vieux, neuf en français, arabe et tamazight, en vue de doter une bibliothèque au sud du pays et de contribuer ainsi à enrichir le fonds documentaire de cette infrastructure dédiée à la connaissance. A travers cette opération, dénommée « une caravane pour les livres » qui s’étend du 29 février au 31 mars 2020, l’association des anciens scouts de Tizi Ouzou lance un appel à contribution aux particuliers et aux institutions publiques en vue de recueillir des dons de livres que ladite association se chargera d’acheminer vers une ville du Sud dont le nom n’est pas annoncé.

