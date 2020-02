La première édition de la campagne de sensibilisation pour le recyclage des vêtements a été lancée par Henkel Algérie à travers sa marque ISIS en organisant une caravane de collecte de « vêtements de la solidarité » en sillonnant plusieurs villes du pays dans le but de réunir les dons en vêtements et les redistribuer ensuite sur tout le territoire national.

Il s’agit, à travers cette caravane, de « sensibiliser les citoyens à l’importance de donner une seconde vie aux objets du quotidien et particulièrement les vêtements », indique un communiqué de Henkel Algérie, qui note que « le lancement de cette caravane coïncide avec la saison hivernale afin de permettre à un maximum de personnes d’avoir des vêtements chauds pour cette période de l’année ».

Henkel Algérie relève dans son communiqué que « la caravane a déjà parcouru les quartiers de la capitale en janvier et a redistribué plus de 15 000 vêtements au total dans plusieurs villes du pays », soulignant qu’après « chaque opération de collecte, les vêtements sont triés, lavés et remis en état avant de les redistribuer ».

La même entreprise fait état d’environ 8 000 vêtements qui sont collectés, puis redistribués chaque semaine, indiquant que la caravane sillonne également d’autres villes du pays. La caravane est à cet effet en cours dans la région de l’Oranie avant de se diriger vers Annaba du 24 février au 7 mars 2020. « Cette initiative s’inscrit dans la durée et sillonnera une seconde fois les villes algériennes en septembre pour la rentrée scolaire », ajoute le communiqué de Henkel qui fait état de l’engagement de la firme « depuis 20 ans auprès des consommateurs afin de leur fournir des produits de qualité tout en réduisant notre empreinte écologique ». R.E.

