De notre correspondante : Dominique Lorraine

Dans un beau noir et blanc, la Franco-Grecque Maria Kourkouta, avec «Intermède», donne à voir le geste «sysiphien», grec, d’hommes tirant des bateaux à terre à l’aide de cordes pour les remettre à flots, une fois retapés. Un poème dédié à ces galériens des temps actuels.

Dans «Navigators», le Français Noah Teichner retrace l’incroyable odyssée d’un bateau. Le 21 décembre 1919, 249 anarchistes et révolutionnaires arrêtés ont ainsi été embarqués dans le port de New York à bord de l’USAT Buford, rebaptisé l’Arche soviétique, et envoyés en secret en Russie comme «cadeau de Noël de l’Amérique à Lénine et Trotski». Une presse en liesse ira jusqu’à donner, à ce navire, un surnom biblique «Tout comme le départ de l’Arche que Noé a construite a été un gage pour la préservation de la race humaine, celui de l’Arche soviétique est un gage pour la préservation de l’Amérique» ! (sic), titra avec emphase le New York Evening Journal.

Ironie du sort, le cruel destin fit que, quelques années plus tard, ce même paquebot devint le décor de «la Croisière du Navigator», une comédie burlesque de Buster Keaton qui devait tout ignorer de l’histoire tragique de l’Arche soviétique.

Belle découverte que «Mangrove School» de l’historienne SóniaVaz Borges et l’artiste Filipa César, qui situent leur histoire dans le contexte de la guerre d’indépendance de la Guinée-Bissau contre le Portugal (1963-1974). Une guérilla menée par le philosophe et militant Amílcar Cabral (dont un boulevard à Alger porte le nom), qui disait «Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger» et son mouvement le Parti Africain de l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) contre le Portugal de Salazar mais aussi contre l’ignorance sévissant. C’est ainsi que l’on découvrira comment le PAIGC fit preuve d’ingéniosité en construisant des écoles de brousse dans des zones difficiles d’accès. Particulièrement dans les mangroves, en fabriquant des tables d’écoliers à l’aide de branches assemblées par des lianes et suspendues au-dessus de l’eau : «Nous étions parties pour étudier les conditions de vie des élèves dans les écoles de la résistance, situées dans les mangroves. Nous nous sommes vite retrouvées en position d’apprenantes – et la première leçon a été de réapprendre à marcher. Dans les écoles de brousse, c’est le corps entier qui est mobilisé lors de l’apprentissage.» Les deux cinéastes revisitent avec bonheur et délicatesse les traces de cet héritage éducatif qu’étaient ces écoles de la résistance.

Articles similaires