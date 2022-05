D’après les chiffres du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la superficie totale ensemencée en céréales au cours de cette saison 2021-2022 est estimée à 2.900.000 hectares, dont 54 % en blé dur, 29 % en orge, 14 % en blé tendre et 3 % en avoine.

Pour les besoins de la campagne moisson-battage, le ministère a installé des comités locaux dans toutes les wilayas du pays pour assurer la coordination et le suivi des opérations. Plus s de 11.000 machines de récolte ont été mobilisées, dont 1100 moissonneuses-batteuses appartenant à des coopératives des céréales et légumes secs (CCLS). Les capacités de stockage ont été portées à 44,5 millions de quintaux, avec la possibilité de sites et silos supplémentaires en cas de besoin. Une flotte de 2000 camions appartenant à l’Union des coopératives des céréales (UCC) est également prévue pour l’acheminement et le transfert des récoltes.

Pour les régions du sud du pays, il est prévu des dispositions d’accompagnement pour les agriculteurs, pour la moisson, le battage et le transport. Il est prévu d’augmenter aussi les capacités de stockage et inciter les agriculteurs à proposer leurs produits aux CCLS, selon le ministère.

