Au moins 234 morts en Turquie, et plus de 200 dans la Syrie voisine suite à un violent tremblement de terre survenu près de Gaziantep, en Turquie. Les bilans fournis par les autorités des deux pays sont , pour le moment, encore provisoires.

Les chiffres ne font que de grimper. D’après l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes (AFAD), le bilan, toujours provisoire, est de 76 morts dans sept régions, et de 440 blessés.

Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement en Syrie est de 237, auquel s’ajoutent au moins 639 blessés, selon le ministère de la santé syrien. Le nombre de victimes dans les régions tenues par les groupes armés reste inconnu.

D’après l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4 h 17 (2 h 17, GMT+1), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres.

Selon l’AFAD, le séisme était d’une magnitude de 7,4, et d’une profondeur de 7 kilomètres.

L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province turque de Kahramanmaras, à 60 kilomètres environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne. Cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’AFAD. Les secousses ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des médias locaux.

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré sur Twitter que « des équipes de recherche et de sauvetage ont été immédiatement dépêchées » dans les zones touchées par le séisme. « Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble au plus vite et avec le moins de dégâts possible », a-t-il ajouté.

Des civils bloqués sous les décombres

Vingt-huit personnes ont été tuées dans la province turque d’Adiyaman, a annoncé son gouverneur, faisant état d’une centaine de bâtiments effondrés.

Au moins 23 personnes ont été tuées et 420 autres blessées dans celle de Malatya, a dit son gouverneur à la chaîne publique TRT. Celui de Sanliurfa a lui fait état de 18 morts et de 30 blessés dans sa province. Au moins six autres personnes ont été tuées dans la province de Diyarbakir, selon son gouverneur.

« Nous entendons les voix de victimes ici et là-bas. Nous pensons que peut-être 200 personnes se trouvent sous les décombres », a déclaré un secouriste dépêché devant un immeuble détruit de Diyarbakir, selon des images diffusées sur la chaîne NTV.

Des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est du pays, selon les images diffusées par les médias turcs, laissant redouter un bilan beaucoup plus lourd. Sur Twitter, des internautes partageaient l’identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres dans plusieurs villes du sud-est du pays.

Le maire de la ville d’Adana, Zeydan Karalar, a déclaré que deux immeubles de dix-sept étages et de quatorze étages avaient été détruits, rapporte encore la chaîne turque TRT.

Une des zones sismiques les plus actives au monde

La Turquie est située dans l’une des zones sismiques les plus actives du monde. Fin novembre 2022, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest du pays faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités, selon les services de secours.

En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d’Elazig et de Malatya (Est), faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Egée avait fait 114 morts et plus de 1 000 blessés en Turquie.