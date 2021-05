Un terroriste activant au sein d’une organisation terroriste au Sahel a été capturé vendredi à Tamanrasset par les services de sécurité, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale ont capturé, hier 30 avril 2021 à Tamanrasset (6ème Région militaire), un (1) terroriste qui activait au sein d’une organisation terroriste au Sahel. Il s’agit du dénommé A. Mellouki qui avait rallié les groupes terroristes en 2012», précise le communiqué. «Cette opération réitère la vigilance et la détermination des forces de l’Armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l’ensemble du territoire national et à venir à bout de toute forme de soutien aux groupes terroristes», souligne la même source.

