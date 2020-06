Les cours de l’or noir ont atteint le niveau le plus élevé depuis début mars. Une tendance qui vient instiller un semblant de réconfort dans un océan d’incertitude, imposé par une pandémie mondiale à l’évolution toujours incontrôlable. Le pétrole, dont la remontée des prix est scrutée avec angoisse et appréhension, notamment par des producteurs qui se demandent comment sera le futur énergétique, aura été particulièrement secoué depuis que le monde a basculé dans une période inimaginable. Une période qui a fait entrer des secteurs entiers, comme le transport aérien, dans le noir. La consommation, l’indice le plus tangible pour comprendre le poids du marché et ses mouvements, a chaviré vers l’inconnu comme un indicateur en folie dans un cadrant. La situation sanitaire actuelle étant toujours dans un état stationnaire il serait hasardeux de se positionner sur le long terme. Déjà que les investisseurs s’inquiètent d’une éventuelle deuxième vague de la pandémie de coronavirus, qui a été à l’origine de la chute drastique des cours ces derniers mois et ce, alors que de nombreux pays poursuivent un déconfinement prudent. Alors que les économies ne sont pas encore sorties de leur stupeur, une deuxième vague viendrait rabattre les cartes de la consommation mondiale qui prendrait en compte cet élément de péril sanitaire devenu alors structurel dans la vie des hommes. Ainsi l’angoisse demeure. Et la prudence semble la posture la plus partagée aujourd’hui par les acteurs du marché mondial. Une nouvelle vague pourrait entraîner une nouvelle période de confinement, qui réduirait la demande mondiale et impacterait de nouveaux les cours du pétrole. Il est évident que le marché mondial de l’or noir sortira quelque peu décontenancé de l’expérience Covid. L’univers de l’énergie hydrocarbure pourrait même en sortir modifié. A des niveaux divers. Particulièrement avec de nouvelles ouvertures pour d’autres sources d’énergie, annonçant de nouvelles révolutions. Un temps de basculement.