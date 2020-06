Les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à une vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance, car la menace de l’épidémie demeure omniprésente. Cette dernière phrase du gouvernement pour annoncer le début du déconfinement sonne comme un avertissement. Un rappel à l’encontre de la conscience contre la tentation de l’oubli. Aujourd’hui, début de la première phase de déconfinement, les Algériens auront à prouver que les mois passés en confinement n’ont pas été vains. La réussite du plan de reprise de l’activité économique demeure fortement conditionnée justement par la capacité des commerçants et autres opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de leurs employés et clients. Des règles que les Algériens devraient adopter dans leur vie de tous les jours. Il s’agit à l’évidence de demeurer vigilants et continuer à respecter, scrupuleusement, les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection. Des exigences qui demeurent en vigueur malgré l’ambiance générale qui ne manquera pas de tendre vers l’oubli d’une pandémie bien réelle. A l’entame de cette opération de déconfinement, voulue progressive, flexible et adaptée à la situation sanitaire nationale, et qui sera menée en collaboration avec l’autorité compétente et le comité scientifique, il sera temps de démontrer une certaine maturité face à une pandémie qui aura secoué le monde. Il est clair que les mesures drastiques auxquelles sera confronté le commerçant présenteront plus de contraintes que ne l’a été le confinement. Notamment dans une société peu habituée au respect scrupuleux des règles sociales. Le défi principal sera de faire face collectivement, pouvoirs publics, corps médical, commerçants et citoyens, au risque d’oublier le danger qui guette. C’est de renouer avec la vie normale tout en gardant une prudence cruciale. La remise en cause des résultats obtenus au prix de lourds sacrifices humains et d’efforts endurés serait complètement désastreuse. Il s’agit de renouer avec la vie mais sans mettre sa vie en péril.