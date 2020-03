L’Italie a enregistré 250 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un nouveau record, ce qui fait grimper le nombre des morts dans le pays à 1.266, selon un bilan publié vendredi par la Protection civile. L’Italie voit aussi le nombre des personnes contaminées faire un bond sur son territoire : il passe de 15.113 à 17.660, dont 1.328 en soins intensifs. Les pays les plus touchés après la Chine sont donc l’Italie avec 1.266 morts, l’Iran avec 514 morts (11.364 cas), l’Espagne avec 120 morts (4.209 cas), et la Corée du Sud avec 67 morts (7.979 cas). Depuis jeudi, l’Ukraine, le Soudan, l’Inde et la Norvège ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Kazakhstan, le Ghana, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l’Ethiopie, le Soudan, le Gabon, le Kenya ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

Articles similaires