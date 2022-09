PAR NAZIM B.

En attendant la Déclaration de politique générale du gouvernement, Aïmene Benabderrahmane, qui devrait intervenir «dans les prochains jours», selon la ministre chargée des relations avec le Parlement, c’est le projet de loi relative à l’organisation et au fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation qui tend à dominer les débats au sein des deux chambres du Parlement.

Surtout depuis que la question a été à l’ordre du jour de la dernière réunion du Conseil des ministres tenue dimanche et au cours de laquelle le Président Tebboune a mis l’accent sur «l’importance de la relation fonctionnelle entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement».

Le chef de l’Etat a insisté sur «l’audition des membres du Gouvernement dans tous les domaines, à l’exception de la Défense nationale et des secrets d’Etat dans les relations extérieures, étant des domaines soumis au droit de réserve». Le texte en question est actuellement au niveau de la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés.

L’orientation du Président lors du Conseil des ministres de dimanche dernier, le premier après le récent remaniement opéré jeudi dernier, a été par ailleurs introduite dans l’article 87 bis, qui indique qu’il est exempt de l’application de l’article 87 «les informations et documents secrets et stratégiques en lien avec la défense nationale, avec la sécurité interne et externe de l’Etat, ainsi que les intérêts vitaux de l’économie nationale».

Or, cette nouveauté n’a pas été du goût du Mouvement de la société pour la paix (MSP) qui a réagi par la voix du chef de son groupe parlementaire, Ahmed Saddok. «Nous voulons exercer pleinement notre droit de contrôle parlementaire sur l’action du gouvernement avec tout ce que cela exige comme responsabilité et engagement à garantir à cette institution parlementaire d’accomplir son travail. Nous craignons que d’autres ministères soient tentés d’exercer des pressions sur les députés en évoquant les secrets d’Etat», a affirmé le parlementaire du MSP. Pour ce dernier, il s’agit «préalablement de définir les secrets d’Etat».

A rappeler que la dernière session du Parlement a été marquée par plusieurs situations qui n’ont pas été du goût des élus, notamment les «plénières» tenues à huis clos et sans débat et parfois dans «un débat restreint» comme c’était le cas en ce qui concerne le projet de loi sur l’investissement et celui de la réserve militaire au mois de juillet dernier.

Une procédure qui n’honore pas l’institution législative, s’accordaient à dire de nombreux élus, agacés également par les cas d’«incompatibilité» de certains députés avec le mandat parlementaire dans la mesure où ces derniers exerçaient également d’autres activités libérales. Et il a fallu un «arbitrage amical» pour que des dizaines de députés ne perdent pas leurs sièges dans l’hémicycle Zighout-Youcef et ses privilèges.

L’article 118 de la Constitution stipule qu’un parlementaire se consacre pleinement à l’exercice de son mandat alors que les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement énoncent des dispositions relatives à l’obligation de la participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions appliquées en cas d’absence.

Les règlements intérieurs de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation prévoient également des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence. Or, la session précédente a été marquée également par l’absentéisme des députés. n

