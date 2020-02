Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs et une quantité de munitions ont été récupérés vendredi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), suite à la reddition, la veille, d’un terroriste à Tamanrasset, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) . « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements à la suite de la reddition du terroriste dénommé « Mansouri El Tayeb », dit « Tarek », le 30 janvier 2020, aux autorités militaires à Tamanrasset/6ème Région militaire, un détachement de l’ANP a récupéré, le 31 janvier 2020, un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs et une quantité de munitions« , précise la même source. Dans le même contexte et « en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, des détachements de l’ANP ont appréhendé, deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Relizane en 2ème RM et Skikda en 5ème RM, tandis que deux (02) caches pour terroristes ont été découvertes et une (01) bombe de confection artisanale a été détruite à El Djelfa/1eèrRM« , ajoute le communiqué du MDN.

