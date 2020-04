La pandémie de Covid-19 a obligé le gouvernement italien à prolonger le confinement jusqu’au 3 mai, repoussant ainsi la reprise de l’entraînement des clubs de Serie A. Si cette prolongation a été plutôt bien reçue par les clubs transalpins, la Lazio pointe quelques injustices et notamment un écart dans l’état de préparation des joueurs.

Arturo Diaconale, porte-parole du club romain, mécontent de constater que certaines stars étrangères de Serie A ont pu s’entraîner pendant que l’effectif laziale s’est retrouvé confiné, a visé en particulier Cristiano Ronaldo. CR7 a été aperçu en train de s’entraîner dans le stade du Clube Desportivo Nacional sur l’île de Madère, au Portugal.

«Ils se sont entraînés tranquillement à l’étranger»

«J’ai l’impression qu’il y a eu un peu de favoritisme, a lancé Arturo Diaconale auprès de Radiosei, média pro-Lazio, cité par la Gazzetta dello Sport. Je me réfère aux joueurs à l’étranger qui auront la possibilité de revenir et de reprendre l’entraînement comme les joueurs de la Lazio. Mais à la différence près que les Biancocelesti sont, eux, restés à la maison. Du Portugal, j’ai plutôt vu de magnifiques images de Ronaldo s’entraînant dans un beau terrain de football. Ils se sont entraînés tranquillement à l’étranger, (mais nous,) nous ne pouvions pas. […] Disons que les autres ont été un peu plus avantagés.» Si elle a lieu jusqu’au bout, la lutte pour le titre entre la Juve (1er) et la Lazio (2e), séparés par un point, est déjà relancée.

Pour Hernandez, la Ligue des champions «sera impossible à finir dans les temps»

Interrogé par L’Equipe, Lucas Hernandez, défenseur du Bayern Munich, a estimé qu’il fallait être «réaliste» et qu’il sera très compliqué de terminer la C1 cette saison en raison de l’épidémie de coronavirus.

Malgré l’épidémie de coronavirus, les joueurs du Bayern Munich ont pu reprendre un semblant d’entraînement, selon des mesures très strictes. Lucas Hernandez, international français et défenseur munichois, est revenu sur son quotidien auprès de l’Equipe, mais s’est aussi livré sur la suite de la saison et surtout la Ligue des champions. Pour lui, la compétition ne pourra pas être terminée dans les temps.

En plus de l’argument du calendrier : «Tout ça va être dur à caser en plus d’une éventuelle fin de Championnat», le champion du monde de 24 ans estime qu’il sera «difficile de tous sortir en même temps du confinement, d’avoir des états de forme semblables mais aussi tout simplement de se retrouver, de pouvoir voyager en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France». Il n’y a qu’en Allemagne que les joueurs ont pu recommencer à s’entraîner hors de leur domicile. Il conclut : «Je pense que la Ligue des champions sera impossible à finir dans les temps, surtout si on privilégie la fin des Championnats.»

Articles similaires