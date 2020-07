Le phénomène serait dû, selon le premier responsable de la Direction générale des forêts, à la fermeture des plages par précaution anti-Covid et à l’afflux des estivants vers les espaces forestiers.

Quarante-neuf foyers d’incendie ont été recensés par la Direction générale des forêts (DGF). Avec ce bilan qui concerne la première semaine de juillet, la DGF déplore également la perte de 1 161 hectares de couvert végétal. L’une des explications fournies par son directeur, Ali Mahmoudi, est que ces ravages sont imputés à la fermeture des plages en raison des mesures de lutte contre la Covid-19 et l’afflux des estivants vers les forêts. «Face à l’interdiction d’accès aux plages», on se rabat sur «les espaces forestiers avec le risque de provoquer implicitement des incendies», précise M. Mahmoudi.

Quelles que soient les raisons, la forêt algérienne risque cette année encore d’être fortement endommagée à cause du manque de vigilance, des actes criminels et des modestes moyens dont disposent les forestiers pour protéger leur domaine. Déjà, le Directeur de la DGF avoue que les prévisions de son secteur concernant la lutte contre les feux ne seront pas atteintes.

«Cette année, nous avons tablé sur un bilan meilleur car nous avions fait au préalable un travail de proximité avec les comités de riverains, les associations de protection de l’environnement et les associations de chasseurs sur la lutte contre les incendies de forêt, malheureusement, il y a en ce moment une pression terrible sur les parcs nationaux et les campings sauvages qui risque d’alourdir le bilan des incendies durant la saison estivale», a-t-il déclaré à l’APS.

Selon M. Mahmoudi, avant le début de la campagne 2020 de lutte contre les feux de forêt, la DGF escomptait un résultat semblable ou même meilleur que celui de la campagne 2018, où les surfaces parcourues par le feu n’avaient pas excédé 2 300 hectares durant toute la campagne, contre 21 048 hectares pendant la campagne de l’année précédente.

Pour cette année, la DGF a mobilisé 407 postes de vigie pour lesquels elle emploie 960 contractuels dont des étudiants et des vacanciers répartis à travers les massifs forestiers. 478 brigades mobiles sont par ailleurs opérationnelles avec un effectif de 2 387 agents pour accomplir les premières interventions en cas de départs de feu. Les services forestiers disposent également de 2 820 points d’eau situés en forêt où à proximité (retenues colinéaires, barrage, bâche à eau) destinés à approvisionner les équipes d’intervention.

Ces mêmes services disposent de 32 camions citernes ravitailleurs de grandes capacités. Au titre de la campagne 2020, ils ont acquis, selon le Directeur général de la DGF, 80 nouveaux camions citernes feux de forêts légers (CCFL) pour un montant de 1,1 milliard de dinars. «Ces véhicules de première intervention sont au nombre de 160 répartis sur 20 wilayas pour intervenir rapidement au niveau des wilayas limitrophes en cas de déclenchement d’incendie», a-t-il expliqué.

D’après M. Mahmoudi, la DGF a pris toutes les «dispositions nécessaires» pour la campagne de prévention et de lutte contre ce fléau. «Nous avons déployé un important dispositif à travers 40 wilayas concernées par les incendie et nous avons dénombré 447 daïras et 1 306 communes à protéger contre ce risque», a-t-il affirmé, en indiquant que sa direction associe les riverains et les associations de chasseurs dans la lutte contre les incendies de forêt. <