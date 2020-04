Blida entame à partir de demain jeudi le deuxième mois d’un confinement total imposé par les pouvoirs publics en raison de la propagation du Coronavirus. La situation tend à se stabiliser sur le plan sanitaire avec un nombre de décès en baisse, autant que l’accès aux services réanimation dans les structures hospitalières.



Selon le dernier bilan établi par le Comité scientifique de suivi de la pandémie, la wilaya de Blida a enregistré jusqu’au 19 avril 2020, 669 cas confirmés sur les 2629 au niveau national, soit un taux de 25 %. Taux divisé en deux en trois semaines. Le nombre de décès est le même qu’à Alger, 96. Alger a enregistré plus de cas de guérison que Blida, 261 contre 133. En moyenne, il y a entre 3 et 5 décès par jour, contre 8 à 12 au début de la pandémie. Tous les médecins de Blida insistent pour dire que le confinement doit être respecté d’une manière stricte aux fins de maintenir la tendance à la baisse et éviter «une seconde vague» qui serait «dévastatrice», pas uniquement à Blida. Ils plaident aussi pour le respect des règles d’hygiène et de la distanciation sociale dans les endroits publics en soulignant que le risque est toujours fort, sept semaines après l’enregistrement des premiers cas positifs à Blida. Les praticiens disent que le confinement limite la propagation de la maladie surtout en cette période précise. Ils appellent les autorités à prendre toutes les dispositions de prévention nécessaires durant le mois sacré du Ramadhan marqué surtout par les sorties nocturnes et les prières collectives dans les mosquées. «Svp, ne lâchez pas prise, ce n’est pas le moment. Je vois qu’il y a beaucoup de tolérance contrairement au début, soyez plus sévères, punissez toute insubordination, passez dans les quartiers où les gens se rassemblent toujours», écrit un médecin de l’hôpital Frantz Fanon à l’adresse des services de sécurité.

«Depuis une semaine, la wilaya de Blida, qui est la seule du pays à qui un confinement total est imposé, depuis le 24 mars dernier, enregistre + une stabilité+ dans les cas de suspicion de Covid-19, au même titre que dans les cas confirmés», a souligné pour sa part Ahmed Djemai, directeur local de la santé, assurant qu’il s’agit d’une «stabilité et non une baisse». Et s’il dit que la situation sanitaire actuelle «prête à l’optimisme», il n’en avertit pas moins que l’évolution positive de la situation reste tributaire de la «poursuite du respect de la mesure de confinement, par les citoyens, au même titre que de l’application des gestes barrières, tels que le port des masques, et le lavage régulier des mains».

Dans ce cadre, il y a lieu de noter qu’en un mois, la police et la gendarmerie nationale de la wilaya de Blida ont verbalisé plus de 4400 personnes pour non-respect des règles du confinement et plus de 1200 véhicules et 470 motocycles ont été conduits à la fourrière. Des dossiers ont été transférés à la justice.



Bousculades devant les grandes surfaces

L’Association Er-Razi a pris l’initiative de mettre à la disposition des citoyens des numéros de téléphone ouverts de 8h à 20 h pour orienter d’éventuels malades (disponibles sur la page Facebook). Des malades qui doivent répondre à une série de questions pour situer leur cas sanitaire avant de les diriger vers des centres de tests après vérification avec les services d’une clinique privée de Blida. Les membres d’Er-Razi, qui regroupe des professionnels de la santé publique, s’intéressent aussi aux autres maladies, quelque peu «oubliées» en raison de la pandémie du Covid-19. L’Association s’est appuyée sur des bénévoles pour doter des cliniques privées de tous les moyens de protection contre les virus aux fins de leur permettre d’ouvrir leurs portes et soulager la charge sur les hôpitaux publics. Pour ce qui est du confinement, il n’est pas respecté dans certaines localités de Blida comme à Mouzaia, Beni Tamou, Bouarfa et Ouled Yaïch. L’approche du Ramadhan a poussé des familles à se bousculer devant les grandes surfaces comme Top Shop, Family Shop et Escale. Devant les portières, les mesures de distance sociale ne sont pas prises en compte, malgré les précautions prises par les gérants de ces magasins. La direction de Family Shop a, par exemple, publié un communiqué et des photos pour souligner que les dispositions de prévention sont respectées : mains désinfectées au gel hydroalcoolique et mesure de température de tous les clients à l’entrée, distance d’un mètre entre chaque client devant les caisses, interdiction de l’entrée des enfants…



Colère des retraités

Même constat du côté des deux stations-services autorisées à ouvrir, Yasmina et Tamezguida, qui sont prises d’assaut par les automobilistes. Certains se plaignent de la durée de l’attente de plus en plus longue. «Cela signifie que les gens ne respectent pas le confinement, sinon pourquoi les voitures sont si nombreuses?», s’interroge âami Salem, retraité. «Je suis obligé de sortir pour percevoir ma retraite», dit-il. Devant le bureau de poste de Bab Errahba, au sud de la ville de Blida, une longue file se constitue depuis quelques jours. Là aussi, aucun respect des mesures de prévention ni de distance sociale. Algérie-Poste a pourtant pris la mesure de permettre aux retraités et aux personnes âgées de retirer leurs pensions par procuration. Les clients peuvent mandater une tierce personne pour effectuer l’opération de retrait à condition de remplir un formulaire (Ap-Covid 19) signé par le retraité. Ce document est disponible sur le site internet d’Algérie Poste. Les retraités de Blida ne semblent pas au courant de cette nouvelle mesure. Algérie Poste devrait peut-être faire plus d’efforts de communication. Les retraités de Benboulaid se sont plaints de la fermeture du bureau de poste de ce populeux quartier de Blida. «Il faut parcourir de longues distances pour aller aux bureaux de poste de Bab Essebt ou de Bouarfa. Certains retraités n’ont personne pour leur faire une procuration et circuler en voiture sans autorisation, c’est interdit. Comment faire alors que le Ramadhan, c’est pour vendredi prochain?», s’interroge l’un d’eux. Une lettre a été adressée au wali de Blida. Pour ce qui est de la distribution des dons, la situation semble s’améliorer même si certaines localités éloignées et quartiers pauvres de Blida se plaignent de la non arrivée des aides surtout à l’approche du Ramadhan. Selon un bilan du ministère de l’Intérieur, jusqu’au 18 avril 2020, 388.000 familles impactées, dont plus de 178.000 (45%) dans la wilaya de Blida, ont bénéficié de plus de 12.000 tonnes de produits alimentaires à titre d’aides issues de 39 wilayas dans le cadre de la solidarité. n