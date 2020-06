La Ligue des Champions aura bien son chapitre final. Et il se déroulera à Lisbonne, du 12 au 23 août prochain. L’UEFA en a décidé ainsi par le biais de son comité exécutif, hier après-midi. L’annonce a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée dans la foulée. Le prochain champion d’Europe, qui succédera à Liverpool, sera sacré dans la capitale portugaise au terme d’une « super phase finale » et un format inédit puisqu’il se déroulera sans rencontre aller-retour mais sur des matches secs, à partir des quarts de finale.

Le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig, l’Atlético Madrid et l’Atalante Bergame, déjà qualifiés pour les quarts de finale, peuvent donc déjà réserver leurs billets pour Lisbonne. Ils disputeront leurs rencontres au stade de de la Luz ou au Joao-Alvalade, enceintes du Benfica et du Sporting, aux dates suivantes : Quid des quatre équipes qui n’ont pu disputer que 50% de leur huitième de finale ? Elles seront mobilisées le 7 et le 8 août pour en terminer.

Programme du « final 8 » :

12 au 15 août : quarts de finale

18 au 19 août : demi-finales

23 août : finale