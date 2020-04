Cela fait un mois que les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), prévues dans le décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020, sont entrées en vigueur, prises le 19 mars par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. Ainsi arrive le temps du nécessaire bilan d’étape d’une situation où les données socio-économiques du pays se sont aggravées sensiblement. Ainsi vient, selon l’évolution de la crise sanitaire, le moment du choix de prolonger ou de mettre un terme au confinement et avec quelles ressources…



Le décret en question a pour objet de fixer les mesures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Ces mesures visent, rappelons-le, à diminuer, à titre exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens dans les espaces publics et sur les lieux de travail. Entre autres mesures figurant dans ledit décret, il a été question de suspendre les transports publics et de personnes, la fermeture des débits de boissons, les établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle et les restaurants, la mise en congé exceptionnel rémunéré d’au moins 50% des effectifs de chaque institution et administration publique, en donnant la priorité aux femmes élevant des enfants de bas âge et aux employés souffrant de maladies chroniques et l’encouragement du travail à distance. Officiellement, les mesures restent encore en vigueur en l’absence d’un autre décret modifiant et/ou prolongeant celui 21 mars 2020 qui a prévu lesdites dispositions de confinement partiel des populations. Cependant, tout porte à croire qu’en l’absence de statistiques fermes sur un repli net et résolu de l’épidémie, l’on s’achemine sans surprise aucune vers la prolongation des mesures dites de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), lesquelles ont été renforcées, par la suite, faut-il le rappeler, par l’instauration d’un confinement total dans la wilaya de Blida et d’un couvre-feu général de 15h00

à 7h00. Quoi qu’il en soit, à l’issue de ce premier mois de mise en application de ces mesures, le gouvernement passerait nécessairement à une évaluation d’étape, nécessaire pour la prise de décision quant à la levée, la prolongation et/ou l’assouplissement desdites mesures. Ces décisions prendront en compte, bien évidemment le taux de respect des dispositions mises en application depuis le 22 mars dernier, l’état de la situation épidémiologique à travers l’ensemble du territoire national, l’impact économique des précédentes mesures de fixation des populations et le coût prévisionnel des mêmes dispositions.



Les entreprises en pâtissent

Une chose est sûre, plusieurs secteurs d’activité pâtissent de ces mesures, de surcroît nécessaires pour réduire la diffusion du virus. Les entreprises accusent des pertes colossales et des surcoûts qu’elles ne répercutent pas jusqu’ici sur le consommateur final. Leurs marges de bénéfices se rétrécissent comme peau de chagrin et les niveaux de production et de productivité amorcent des tendances baissières nuisibles sous l’effet des mesures de confinement partiel des populations. Certes, l’Etat a promis de couvrir les surcoûts et les pertes dus aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, mais des questions existentielles demeurent posées pour les entreprises. Tout comme pour le gouvernement d’ailleurs. Pour ce dernier, le défi étant de continuer à lutter contre la diffusion du Covid-19, tout en maintenant l’appareil de production en activité afin de pouvoir nourrir les Algériens en période de crise. Pour les entreprises, il s’agit de continuer à produire dans un environnement hostile, en investissant davantage dans les mesures d’hygiène et de sécurité et en couvrant les surcoûts générés par la crise sanitaire, en attendant que les mesures en faveur des entreprises soient effectivement prises en charge par l’administration économique. Car, faut-il le reconnaitre, certaines administrations fonctionnent au ralenti compte tenu également des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie. C’est pourquoi, le Premier ministre s’est empressé, avant-hier, de tirer les choses au clair quant à l’application desdites mesures, de rappeler à l’ordre les contrevenants et de menacer quant à d’éventuels comportements frauduleux. Au terme du premier mois des mesures de lutte contre la diffusion de l’épidémie, l’on comprend que le rappel à l’ordre du Premier ministre quant à une application stricte des précédentes mesures anticipe probablement la reconduction de ces dernières, en attendant que les statistiques viennent plaider en faveur d’un début de déconfinement. En tout état de cause, si le confinement venait à être prolongé, le gouvernement doit veiller à la stricte application des mesures en faveur des entreprises pour que celles-ci puissent participer à l’effort national en matière de lutte contre la crise sanitaire. Nécessairement, ces mesures, en attendant un plan d’urgence économique, ont un coût, il sera forcément important pour l’état, mais l’heure n’est pas aux petits calculs financiers. n