Un mois après le lancement officiel de la campagne nationale contre la grippe saisonnière, un manque d’adhésion des Algériens à s’en protéger est constaté. Une situation alarmante dans un contexte sanitaire marqué par la recrudescence des virus respiratoires avec un fort risque de cas graves et de complications nécessitant une hospitalisation, surtout pour les catégories vulnérables comme les personnes âgées et les malades chroniques.Par Sihem Bounabi

Dr Messaoud Belambri, président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) souligne, à propos du rythme de vaccination au niveau des pharmacies, «l’affluence est très timide et il y a moins de personnes qui se présentent pour se faire vacciner par rapport aux années précédentes».

Face au recul du nombre de vaccination contre la grippe, Dr Messaoud Belambri estime que «c’est peut-être un manque de sensibilisation malgré les appels répétés des spécialistes et le travail de proximité de sensibilisation au niveau des officines. Mais le constat est que les gens ne sont pas conscients de l’intérêt de la vaccination, en général, y compris de la vaccination contre la grippe saisonnière pour se protéger contre les risques encourus surtout par les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes».

Le président du Snapo explique ainsi que se protéger contre la grippe saisonnière c’est aussi «se prémunir et renforcer ses capacités immunitaires en cas d’atteinte».

Ajoutant que «les personnes protégées contre la grippe saisonnière sont mieux lotis en matière sanitaire en cas d’atteinte et d’expositions à la Covid».

En effet, si une personne n’est pas protégée contre la grippe saisonnière et, en plus, elle est exposée aux virus de la Covid, implique une multiplication des risques d’atteintes et, par conséquent, des cas graves et des formes compliquées nécessitant une hospitalisation.

Dr Messaoud Belambri préconise ainsi la double vaccination contre la Covid et la grippe saisonnière d’autant plus que les deux vaccins sont disponibles. «C’est vraiment de l’inconscience de ne pas se vacciner et de ne pas se protéger contre les complications de ces virus qui peuvent être mortels», déplore-t-il.

Le président du Snapo tient à préciser que «les gens peuvent se faire vacciner en même temps contre la grippe et la Covid. Seulement, il s’agit de ne pas appliquer la vaccination sur le même bras sans attendre le délai de 15 jours entre les deux types de vaccins et cela sans aucun risque». De son côté, Dr Youcef Boudjelal microbiologiste et secrétaire général du Syndicat autonome des biologistes de la santé publique (SABSP), affirme également que «les virus de la grippe et de la Covid font tous les deux partie de la famille des coronavirus, il n’y a pas de contradiction entre les deux vaccins». Il tient à préciser toutefois que «le vaccin contre la grippe ne protégera pas la personne du Coronavirus et celui contre la Covid-19 ne protège pas contre la grippe, d’où la nécessité de la double vaccination».

Ainsi, en faisant la double vaccination, «on assure une protection élevée contre les formes graves de la Covid-19 et celles du virus de la grippe». Il insiste sur l’importance de la double vaccination, d’autant plus que les analyses en laboratoire du panel respiratoire du virus de la Covid et des autres bactéries et virus respiratoires ont démontré cette année une recrudescence du virus de la grippe par rapport à l’année passée.

Dr Youcef Boudjelal explique ainsi que «le panel respiratoire pour les mois de novembre et décembre de cette année a montré une prédominance de la grippe, ce qui signifie que le virus de la grippe est revenu à l’état habituel des années précédentes, où c’était le virus de la grippe qui prédomine durant la saison hivernale». Enchaînant que «cela démontre, aujourd’hui, qu’il est plus que nécessaire de se vacciner contre le virus de la grippe, puisque les résultats en laboratoire du panel respiratoire mettent en lumière le virus de la grippe qui est plus dominant que la Covid. De ce fait, il multiplie les risques de complications pour les catégories vulnérables».

Pour rappel, le 29 novembre dernier a été lancée la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière, avec la mobilisation de 2 millions de doses de vaccin et jusqu’à 2,5 millions en cas de nécessité. La vaccination contre la grippe saisonnière est gratuite dans tous les établissements hospitaliers et de santé publique, y compris les polycliniques. Il est également possible de se faire vacciner au niveau des pharmacies où le prix du vaccin antigrippal, estimé à 1 273 DA, est remboursable à 100% par la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) pour les personnes âgées de plus de 65 ans et celles atteintes de maladies chroniques. <

