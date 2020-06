Dans le remaniement du gouvernement que vient d’effectuer le président de République, la consécration d’un ministère dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, avec à sa tête un spécialiste dans ces deux domaines en la personne de Chemseddine Chitour.

L’arrivée d’un ancien de Sonatrach en l’occurrence Abdelmadjid Attar pour prendre les rênes du ministère de l’Energie et la création d’un ministère des Mines «témoignent pour le moins de l’importance qu’accordent les autorités à ces secteurs», estime l’expert en énergie Tewfik Hasni. Pour ce dernier, la nomination d’un fervent défenseur de la transition énergétique et du développement durable, en l’occurrence le professeur Chemseddine Chitour, le confirme. Il est admis que la mission dévolue à ce spécialiste des énergies renouvelables sera certes pas facile, car il va devoir élaborer au plus vite une stratégie qui puisse propulser la transition énergique du pays. «Un défi majeur», souligne à Reporters l’expert en énergie. Et de faire savoir dans ce sens : «Cette transition énergétique sera le fondement de l’économie mondiale dans un proche avenir. Et donc notre pays a tout intérêt à opérer sa transition énergétique. Toutefois, je reste convaincu que la consécration d’un ministère dédié à la transition énergétique marque une réelle volonté politique d’accorder à cette option les conditions qui puissent permettre son développement sur le terrain. Chitour est tout à fait capable de mener à terme cet objectif.» Ce que partage Boukhalfa Yaïci, président du cluster énergie renouvelable. Ce dernier, contacté par nos soins, nous a avoué qu’il a accueilli avec ferveur la création d’un ministère aux énergies renouvelables et à la transition énergétique. Faut-il souligner que ce dernier se voit ainsi conforté car il n’a eu de cesse de marteler à chacune de ses sorties médiatiques que «la place des énergies renouvelables en Algérie est compromise et ne rentre plus dans la stratégie du Gouvernement qui a été mise en place à partir de 2011». Notons que parmi les experts approchés par Reporters quelques-uns se demandent si Chitour va pouvoir piloter tous les programmes, y compris ceux déjà annoncés par son prédécesseur et confiés à Sonatrach et Sonelgaz, qui sont comme tout le monde sait sous la coupe du ministre de l’Energie.

Autre chantier qui attend le promu au nouveau ministère, le financement des projets. Et quand on sait que le développement des énergies renouvelables exige des moyens financiers colossaux et que le pays n’est pas en mesure de financer, l’alternative de faire appel au financement extérieur s’annonce incontournable. C’est d’ailleurs l’option adoptée par l’Egypte et le Maroc leur permettant ainsi de mettre à exécution de nombreux programmes dans le cadre des ENR.

Concernant la nomination de Abdelmadjid Attar, dont il faut rappeler au passage qu’il a été à une époque ministre des Ressources en eau, Tewfik Hasni nous dira : «Il aura forcément du pain sur la planche car devant faire face à des défis majeurs, notamment la sortie de crise de Sonatrach. L’expérience de ce dernier sera même un sérieux atout pour le développement du secteur des énergies.» Selon des informations recueillies auprès des acteurs de la sphère économique du pays, l’arrivée de Attar pourrait constituer une décision «salutaire» pour le secteur et pour la plus grande compagnie pétrolière africaine qui n’a de cesse de subir «des changements souvent hasardeux ces dernières années», nous ont-ils fait remarquer. D’autres estiment, au regard des tensions perceptibles ces derniers mois au sein de Sonatrach, que le nouveau ministre, qui connaît bien «les arcanes et les réseaux de la compagnie, sera en mesure d’apaiser les tensions, voire même y mettre fin». Toujours à propos du remaniement du gouvernement, il y a lieu de souligner également l’arrivée du Professeur Belmihoub à la tête d’un ministère délégué à la Prospective. Personnalité connue pour sa rigueur et son honnêteté intellectuelle, il pourrait donner plus de consistance à la question «prospective» qui devient de plus en plus importante dans un monde où le changement n’est plus l’exception mais la règle. C’est pour dire enfin que dans ce nouveau gouvernement, l’efficacité sera de rigueur. n

Articles similaires