La joueuse norvégienne Ada Hegerberg, premier Ballon d’Or féminin de l’histoire, a signé un contrat « longue durée » avec l’équipementier américain Nike, a annoncé lundi la société d’agents qui la représente, un partenariat retentissant et assez rare dans le football féminin.

Ada Hegerberg et Nike, voilà un mariage qui pourrait faire date dans le monde du football féminin. Le montant du partenariat, d’une durée de dix ans « au &minimum », n’a pas été communiqué mais il serait évalué à un million d’euros, selon une source proche de la joueuse. Hegerberg, 24 ans, rejoint un cercle prestigieux de stars du sport comme Cristiano Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka, Serena Williams, Neymar ou encore Kylian Mbappé comme « ambassadrice globale » de la marque américaine.



« Mettre en avant le sport féminin »

« C’est une nouvelle étape dans ma carrière. Nike et moi avons comme objectif commun de mettre en avant le sport féminin dans les années à venir », a déclaré Hegerberg, citée dans le communiqué. « Mes performances m’ont amenée là où je suis aujourd’hui et je suis déterminée à continuer d’écrire l’histoire avec l’aide de Nike, sur le terrain, mais aussi en dehors », a ajouté la joueuse, qui se remet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit survenue fin janvier.

L’annonce de contrat intervient dans un contexte économique difficile pour l’industrie du sport, frappée de plein fouet par la crise sanitaire. « C’est un contrat historique et un vrai engagement, à la fois auprès d’Ada et du football féminin », s’est réjoui Victor Bernard, cofondateur de l’agence A&V Sports qui représente la joueuse. Quadruple lauréate de la Ligue des champions avec l’Olympique lyonnais (2016, 2017, 2018, 2019), Hegerberg est aussi la meilleure buteuse de l’histoire de la compétition reine européenne. Elle a remporté le Ballon d’Or en 2018.

Articles similaires