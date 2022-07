L’Algérie et l’Italie jettent les bases d’une nouvelle alliance gazière, à la faveur d’un important accord qui devrait être signé, aujourd’hui, à l’issue des travaux du 4e sommet intergouvernementale tenu hier à Alger. D’un montant de quatre milliards de dollars, l’accord, qui sera signé avec OXY, ENI et TOTAL, a pour objectif d’alimenter l’Italie en grandes quantités de gaz. Les deux partenaires, l’Algérie et l’Italie en l’occurrence, liés par une vieille et solide tradition de partenariat, ont ainsi décidé de bâtir une alliance gazière dépassant le simple aspect d’un accord liant les compagnies des deux pays.

La coopération énergétique entre l’Algérie et l’Italie a été au centre des discussions qui ont eu lieu hier entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le Président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi. Présent à Alger à la tête d’une importante délégation ministérielle venue prendre part au 4e sommet intergouvernemental algéro-italien, M. Dragui est reparti dans son pays avec la confirmation d’une augmentation conséquente des livraisons de gaz algérien pour l’Italie.

En ce sens, la demande italienne en cette énergie pourra compter sur un accord important de 4 milliards de dollars qui sera signé aujourd’hui avec les groupes américain Occidental Petroleum Corporation (OXY), italien Eni et français Total en vue de rajouter de grandes quantités aux exportations de gaz de l’Algérie vers l’Italie.

Et c’est le président de la République qui s’est chargé d’annoncer cette opération, signe de l’intérêt particulier qu’accorde l’Etat algérien au renforcement grandissant dont jouit le partenariat entre les deux pays, notamment en matière de coopération économique.

«Un important accord sera signé, demain mardi, avec les compagnies Occidental+, ENI et Total, d’un montant de 4 milliards de dollars, lequel permettra d’alimenter l’Italie en très grandes quantités de gaz naturel», a fait savoir M. Tebboune dans une déclaration à la presse, à l’issue de la signature de nombreux accords de coopération bilatérale, avec le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Draghi.

«Je tiens à réaffirmer à mon ami le président du Conseil des ministres italien, M. Draghi, ce que nous avions proposé en Italie, à savoir être l’un des fournisseurs de l’Europe en énergies électrique, solaire et conventionnelle», a ajouté le chef de l’Etat, à propos de la proposition qu’il avait faite lors de sa visite en Italie, fin mai dernier.

La signature de cet accord tripartite intervient quelques jours après l’annonce par l’Algérie d’une augmentation de 4 milliards de m3 supplémentaires pour ses livraisons de gaz à l’Italie à partir de cette semaine.

Ces volumes seront livrés par Sonatrach à son partenaire historique Eni ainsi qu’à d’autres compagnies italiennes, avait rapporté l’APS en fin de semaine dernière.

Longtemps classé deuxième fournisseur du marché de gaz italien, après la Russie, l’Algérie est passée en tête du podium sur ce registre, après avoir déjà fourni à ce pays 13,9 milliards de m3 depuis le début de 2022, dépassant de 113% les volumes prévisionnels. Sonatrach prévoit de livrer encore 6 milliards de m3 supplémentaires à ses partenaires italiens, d’ici la fin de l’année.

Concernant la présence d’OXY dans l’accord de partenariat qui sera signé aujourd’hui, elle éclaire peut-être un peu plus sur la toute récente visite en Algérie de sa Présidente-directrice générale, Vicki Hollub.

Après avoir été reçue par le président de la République, la patronne du major américain avait salué les efforts consentis par l’Algérie afin de développer l’industrie énergétique en Algérie. Elle a, à l’occasion, fait savoir que les responsables de cette compagnie «heureux de pouvoir faire partie du processus de développement des innombrables ressources», dont l’Algérie dispose.

Le 4e sommet intergouvernemental a, par ailleurs, été l’occasion pour l’Algérie et l’Italie de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs. Pas moins de 15 accords et mémorandums d’entente ont ainsi été paraphés, hier, lors d’une cérémonie présidée par le président de la République et le président du Conseil des ministres italien. Ces accords ont trait, entre autres, aux domaines de la justice, les micro-entreprises et start-ups, la coopération industrielle, l’énergie et les énergies renouvelables, les travaux publics, le développement durable et la protection du patrimoine culturel ou encore la lutte contre la corruption.



Convergence de vue réaffirmée



Outre l’aspect bilatéral, les discussions algéro-italiennes ont été consacrées aux dossiers régional et continental de l’heure.

Concernant les dossiers importants comme ceux de la Libye, le Mali et le Sahel, les entretiens avec le président du Conseil des ministres italien étaient «intenses et traduisent les fortes et solides relations liant nos deux pays», a souligné le Président Tebboune, mettant en avant «la grande convergence de vues concernant les questions bilatérales et d’intérêt commun, notamment au niveau de la région du Maghreb».

«Nous avons perçu une totale convergence de vues concernant les grands dossiers et la situation en Libye, au Mali et au Sahel et avons convenu d’appuyer les efforts de l’Envoyé onusien au Sahara occidental et de la Minurso pour le règlement du conflit», a poursuivi le chef de l’Etat, ajoutant

La rencontre a été «l’occasion d’échanger des vues sur diverses questions régionales et internationales à la lumière de la conjoncture instable et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales, et sa menace claire sur la sécurité alimentaire mondiale, notamment en Afrique et plus particulièrement au Maghreb», a insisté M. Tebboune, soulignant «l’importance d’une action commune pour participer et contribuer positivement à l’instauration de la paix et de la sécurité dans notre région méditerranéenne».

«Nous avons perçu une totale convergence de vues concernant les grands dossiers et la situation en Libye», a-t-il poursuivi, tout en réaffirmant «la nécessité pour les Libyens d’atteindre l’objectif de construire leurs institutions eux-mêmes, à travers une élection régulière de leurs représentants qui seront choisis par le peuple libyen, loin des ingérences et tiraillements étrangers».

Concernant la situation au Mali et au Sahel, l’accent a été mis sur l’importance de la coopération pour «la mise en œuvre de l’accord de paix de réconciliation issu du processus d’Alger et le renforcement du rôle de la mission onusienne au Mali (Minusma) en vue d’aplanir définitivement la tension survenue dans la région», a encore indiqué le Président de la République.

Pour la question du Sahara occidental, le chef de l’Etat a affirmé «la convergence des vues avec les amis italiens sur le soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU et à la Mission pour l’organisation du référendum d’autodétermination au Sahara occidental (MINURSO), eu égard à son rôle dans le règlement de ce conflit qui a perduré».