Activité perturbée aux urgences et en chirurgie, patients réorientés: un Centre hospitalier au sud-est de Paris est victime d’une attaque informatique depuis la nuit de samedi à dimanche, selon l’établissement, auquel le ou les hackers réclament une rançon de 10 millions de dollars. La demande de rançon a été formulée en anglais, a indiqué une source policière. Une enquête pour intrusion dans le système informatique et tentative d’extorsion en bande organisée a été ouverte à la section cybercriminalité du parquet de Paris. Selon une source proche, «une famille de rançongiciels a été identifiée». Cette cyberattaque contre le Centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), à Corbeil-Essonnes, rend «pour l’heure inaccessible tous les logiciels métiers de l’hôpital, les systèmes de stockage (notamment d’imagerie médicale) et le système d’information ayant trait aux admissions de la patientèle», indique l’établissement, dans un communiqué transmis lundi. Les patients dont les soins nécessitent l’accès au plateau technique sont réorientés vers des hôpitaux publics de la région. Pour les patients hospitalisés, «les services médico-techniques (notamment de biologie médicale) sont en capacité de travailler à court terme en mode dégradé», assure l’hôpital. L’établissement «met tout en oeuvre pour maintenir les soins ambulatoires», promet-il, mais «en revanche, cette situation exceptionnelle devrait avoir un impact sur l’activité du bloc opératoire». Le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, ouvert en 2012 et d’une capacité d’un millier de lits assurant la couverture sanitaire d’une population de près de 600.000 habitants, a déclenché un «plan blanc», plan d’urgence pour assurer la continuité des soins, dès dimanche. Ce n’est pas la première fois qu’un hôpital est visé en France par une cyberattaque. En avril, une attaque malveillante visant le système d’information du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Coeur Grand Est avait touché neuf établissements et en mars, un hôpital d’Ajaccio, en Corse (sud), avait lui aussi été victime d’une cyberattaque par rançongiciel. En 2021, des hôpitaux du sud-ouest à Dax (Landes), Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantique) avaient aussi été victimes de cyberattaques, perturbant ou entraînant la fermeture de leurs services informatiques.

