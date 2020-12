Lors d’une mission de vol d’entrainement technique, ce matin mercredi 16 décembre 2020, et à 11H25, un hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire de type (MS-25 Merlin) relevant du Commandement des Forces Navales, s’est écrasé au large de la mer à deux (02) miles marins au nord-ouest des côtes de la ville de Bouharoune, wilaya de Tipaza/1ère Région Militaire, où nous déplorons le décès en martyr du lieutenant Bouzayda Nouredine, l’un des membres de l’équipage de l’appareil composé de trois officiers. L’opération de recherche des deux (02) autres pilotes est toujours en cours où les moyens de recherche et de sauvetage nécessaires sont mobilisés.

A l’issue de ce tragique accident, Monsieur le Général de Corps d’Armée CHANEGRIHA Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire adresse, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses sincères condoléances à la famille du martyr tout en leur exprimant sa compassion en cette douloureuse épreuve. Il a également donnée des instructions pour ouvrir immédiatement une enquête afin d’élucider les causes et les circonstances de l’accident.