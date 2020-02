Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone dès l’été prochain, Lautaro Martinez pourrait finalement atterir du côté du Real Madrid. Selon le quotidien espagnol Marca, les dirigeants seraient aptes à payer la clause libératoire de l’Argentin, qui s’élève à 111 millions d’euros. Nous ne sommes qu’en février, mais l’un des feuilletons de l’été a déjà commencé ! Dans son édition d’hier, le quotidien Marca affirme que le Real Madrid aimerait se positionner sur l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez. L’Argentin réalise une très belle saison du côté des «Nerazzurri» (16 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), et intéresse de plus en plus de cadors européens, dont le FC Barcelone. Après le Barça, c’est donc le Real Madrid qui s’intéresse à l’attaquant. Les dirigeants madrilènes voient en Lautaro Martinez le successeur idéal de Karim Benzema, qui aura 33 ans en 2020. Le Real disposerait des moyens financiers nécessaires pour payer la clause libératoire du joueur, qui s’élèverait à 111 millions d’euros. Le média argentin Tyc Sports va plus loin et affirme que les Madrilènes seraient prêts à offrir un contrat en or à l’attaquant, qui le dissuaderait de rejoindre d’autres clubs intéressés. La course à la signature s’annonce déjà palpitante.

Le rapport complet sur l’accident d’avion de Sala devrait être révélé le 13 mars

Selon les informations de l’Equipe, le rapport complet de l’AAIB (le bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens) sur l’accident d’avion qui a coûté la vie à Emiliano Sala, en janvier 2019, sera révélé le vendredi 13 mars. C’est une information du journal l’Equipe : le rapport complet sur l’accident d’avion qui a coûté la vie à Emiliano Sala le 21 janvier 2019 sera révélé dans un mois jour pour jour. Ces révélations auront lieu après plusieurs mois d’enquête de l’AAIB (le bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens). Plus d’un an après les faits la bataille judiciaire fait toujours rage entre le FC Nantes et Cardiff pour le transfert de l’ancien joueur de Niort, Bordeaux ou Caen.

