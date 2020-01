Cristiano Ronaldo a encore frappé. Avec son doublé face à Parme (2-1) dimanche, l’attaquant de la Juventus Turin continue d’affoler les statistiques. CR7 a rejoint David Trezeguet en marquant sur sept journées consécutives dans le championnat italien. Le Portugais a aussi passé la barre des 15 buts en championnat pour la… 14e année d’affilée. Un record, un de plus. Ce n’est pas une nouveauté. Cristiano Ronaldo est une machine à records. Meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (129 buts), meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid (450 buts) et de la sélection portugaise (99 buts), CR7 collectionne les honneurs comme on enfile les perles. À bientôt 35 ans, il continue d’affoler les statistiques. Avec ses deux buts face à Parme dimanche soir (2-1), l’attaquant de la Juventus Turin a encore ajouté quelques lignes à son incroyable CV.

Sa frappe déviée en en fin de première période (43e) sur l’ouverture du score de la Vieille Dame lui avait permis de rejoindre un Français dans l’histoire du club piémontais. En marquant au moins une fois sur sept journées consécutives du championnat d’Italie, le Portugais est devenu le premier à réaliser une telle série depuis David Trezeguet en décembre 2005. Avec son doublé à l’approche de l’heure de jeu (58e) sur un service de Paulo Dybala, CR7 même marqué son 16e but en 20 matches de championnat cette saison. Une première à la Juve depuis… Omar Sivori, en 1960.

Le duel avec Messi continue

CR7, auteur de pas moins de 11 buts sur ces sept dernières journées, a ainsi dépassé la barre des 15 buts en championnat cette saison. Cela fait désormais 14 saisons consécutives que le Portugais franchit ce cap. Ronaldo est le seul à afficher une telle régularité depuis la saison 2006-07 dans l’une des cinq plus grandes ligues d’Europe. Sur cette période, il a désormais inscrit la bagatelle de 414 buts en championnat.

En ajoutant les 18 buts inscrits durant ses trois premières saisons en Premier League avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a donc signé 432 réalisations en carrière dans les cinq grands championnats. C’était autant que Lionel Messi.

Jusqu’au moment où La Pulga a donné la victoire au Barça face à Grenade (1-0) d’un but, une fois n’est pas coutume, marqué du pied droit. Le Barcelonais a repris la tête d’une courte tête dans ce duel d’extra-terrestres qui n’ont certainement pas fini de faire pleuvoir les buts et les records. n

