Depuis dimanche, on sait que Djamel Belmadi poursuivra l’aventure sur le banc de l’équipe nationale. Le concerné lui-même a avoué qu’il a envisagé de tout plaquer avant de consentir à poursuivre l’aventure avec les «Fennecs». Et il faut dire que le vestiaire s’est montré particulièrement insistant pour continuer à évoluer sous les ordres

de Belmadi.

Par Mohamed Touileb

Il voulait s’en aller. «J’ai soumis à mes responsables l’opportunité de mettre fin à ce contrat juste en serrant la main et puis c’est tout. Ça n’a pas été accepté. Ce n’était pas une démission mais une proposition pour voir quelle position ils ont par rapport à moi. Et ils ont émis le souhait pour que je continue la mission», a reconnu le driver de l’EN dimanche dernier.

Le vestiaire l’a massivement soutenu

Aussi, l’entraîneur des «Fennecs» ajoutera que «le deuxième élément est le public et le peuple dans son ensemble qui a cette envie de croire en nous et nous voir à la tête de l’EN. Puisque je suis venu pour ça». Avant cela, il avait laissé planer le doute sur la poursuite de sa mission après la non-qualification en Coupe du Monde 2022.

Ce n’est que presqu’un mois après la désillusion que Belmadi a décidé de rester au poste de sélectionneur. Et il a considéré des paramètres d’ordre l’affectif.

En effet, ce que Belmadi ne dit pas c’est que ses protégés ont pesé dans le revirement de sa décision. Comme toujours, il était en contact permanent avec les «Verts». Ces derniers ont tout fait pour le convaincre de repartir ensemble afin d’achever l’œuvre qu’ils ont commencée ensemble en septembre 2018. Ainsi, Riyad Mahrez et certains cadres influents du vestiaire comme Bennacer, Slimani et Feghouli (même s’il est proche de la retraite) ont insisté auprès de lui afin qu’il les coache dans l’avenir.

La cassure aurait été brutale pour tout le monde

Il est clair qu’après tous les moments vécus ensemble, la cassure aurait été trop brutale. D’autant plus qu’inconsciemment, Belaïli & cie ne voyaient pas ce qui pouvait les empêcher de valider leur présence au Qatar. Notamment après le résultat positif ramené de Japoma lors du match «aller» du dernier tour des éliminatoires de CDM-2022. Les «Guerriers du Désert» ont assuré à leur «commandant» qu’ils veulent toujours se battre sous ses ordres.

Et comme lui aussi ne voulait pas rester sur cet échec, Belmadi a fini par écouter l’appel d’une partie du peuple qui souhaitait son maintien ainsi que l’insistance de ses poulains qui a fini par motiver grandement dans sa démarche et encourager la continuité. Les premiers tests seront pour les éliminatoires de la CAN-2023 prévue en Côte d’Ivoire. On saura quel est l’état de santé footballistique des champions d’Afrique 2019. <