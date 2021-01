Un détachement de navires de guerre russes composé d’une frégate, d’un remorqueur en haute mer et d’un navire pétrolier ravitailleur a accosté, lundi, au port d’Alger dans le cadre d’une halte technique de trois jours, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Dans le cadre de la coopération militaire entre l’Algérie et la Russie, un détachement de navires de guerre a accosté, lundi au port d’Alger, composé de la frégate « Admiral Kasatonov » (photo, ndlr), du remorqueur en haute mer « Nicolay tchiker » et du pétrolier ravitailleur « Vyazma », dans le cadre d’une halte technique de trois jours », ajoute le communiqué. « En marge de cette halte, le commandant de ce détachement de la marine russe a rendu une visite de courtoisie au commandant de la Façade Maritime Centre », selon la même source. Cette halte s’inscrit dans le cadre « des activités de coopération militaire entre les deux pays dans le domaine de la défense visant à renforcer l’échange d’expertise entre nos forces navales et la marine russe », conclut le document.

