Les tractations diplomatiques observées durant ces derniers jours, notamment à Alger, où sont passés des responsables libyens des deux camps en conflit, ont fait à nouveau apparaître un intérêt pour un retour aux recommandations de la «conférence de Berlin» de janvier dernier.

C’est en tout cas ce que souhaite Alger qui ne voit pas d’autre solution que politique à la guerre qui sépare l’Ouest et l’Est libyens et au gouffre qu’elle a ouvert, pour faire entrer dans le jeu des acteurs régionaux et internationaux aux visions et aux intérêts divers et divergents.

Cette position algérienne est ancienne. Elle a connu des refus déclarés ou secrets de la part de protagonistes libyens eux-mêmes, ceux qui ont le contrôle de la partie orientale de leur pays – la Cyrénaïque – et de leurs sponsors connus ou dans les coulisses. Cependant, elle demeure «respectable» comme l’affirme le professeur Yahia Zoubir, toujours valide. Sa pertinence est confirmée par toutes ces déclarations et tous ces échos indiquant qu’il y a des chances à revenir au point de départ, la «conférence de Berlin».

Ces opportunités, d’ailleurs, sont peut-être plus fortes que jamais, et ce, pour plusieurs raisons. Même si leurs discours et déclarations ne sont pas ceux qu’on doit entendre pour qu’on soit totalement assurés d’une volonté de paix, les acteurs libyens eux-mêmes, en particulier ceux de l’Est qui ont perdu une bataille décisive face à leurs rivaux de l’Ouest pour le contrôle de Tripoli, prônent des attitudes qui ne signalent pas une forte envie de poursuivre le feu.

Les forces internationales qui soutiennent les uns et les autres, après une partie d’échecs qui a bouleversé les rapports de forces, mais qui n’est pas terminée, poussent au statu quo, ce qui n’est paradoxalement pas le moindre mal dans le bourbier libyen pour l’instant. Cela, soit par des déclarations dissuasives comme celles du Caire, il y a deux jours, qui menace de réagir si les forces du GNA poussent jusqu’à Syrte et menacent la «sécurité» de l’Egypte, soit par les appels à une «solution politique» comme l’a exprimé récemment à Berlin, justement, le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin.

Si l’Egypte menace d’intervenir sans passer à l’acte, ce qui est plus que probable compte tenu des conséquences qu’il implique, et si la Turquie, qui a changé par son intervention le cours du conflit en Libye, prône un dénouement pacifique, ces deux acteurs extérieurs dessinent un «entre-deux». Un corridor encore étroit mais suffisant pour faire agir la diplomatie internationale et la médiation algérienne, si on n’oppose pas à celle-ci un égoïsme de courte vue et des calculs dangereux pour une région déjà ébranlée du Sahel et la Méditerranée.