Un Conseil des ministres devrait se tenir aujourd’hui, sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, lit-on dans un communiqué diffusé, hier, par la Présidence de la République.



« Le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche 19 avril 2020, la réunion périodique du Conseil des ministres en visioconférence », souligne le communiqué. « L’ordre du jour de cette réunion comprend l’examen et l’adoption de plusieurs exposés ministériels relatifs essentiellement à la révision du Code pénal et aux mesures prises en vue de relancer le cycle économique, après la pandémie de Coronavirus et à la lumière de la réforme de la gouvernance dans le secteur industriel. Il s’agit également de la situation du marché pétrolier mondial, de l’évolution de la crise sanitaire nationale due à la propagation du Covid-19 et de la prise en charge sociale des familles impactées. Le Conseil des ministres se penchera également sur les mesures de solidarité pour le Ramadhan et la contribution des jeunes porteurs de projets et les start-ups dans la prévention de cette pandémie », conclut le communiqué. Sans l’ombre d’un doute, le conseil des ministres donnera la part belle de ses débats à la situation de l’appareil national de production, durement affecté par la crise sanitaire et les mesures de lutte contre la diffusion du coronavirus, dont certaines ont été prises en charge dans le décret exécutif de mars dernier, avant que celles-ci soient renforcées par de nouvelles mesures de fixation des populations, à travers l’instauration d’un couvre-feu de 15h00 à 7h00 du matin. Ces mesures de confinement ont été prolongées de 10 jours, soit jusqu’au 29 avril prochain, a annoncé, hier, le Premier ministre. Le Conseil des ministres devrait examiner, aujourd’hui, les mesures prises en vue de ne pas gripper le moteur économique. Dans une instruction diffusée, vendredi, le Premier ministre a décidé une série de mesures permettant de pallier « certains dysfonctionnements » liés au confinement sanitaire instauré, et ce, pour le maintien de l’activité économique. Entre autres dispositions prises, Premier ministre a instruit les membres du Gouvernement qu’ils « doivent s’assurer du maintien de l’activité économique, chacun dans sa sphère de compétence, publique ou privée », ajoutant « qu’une cellule de veille doit être mise en place au niveau de chaque département concerné ». Les walis sont « tenus de mettre en place un module consacré à la continuité économique, dont l’activité sera dédiée à la facilitation en matière d’autorisations de circulations et de transport des personnels ». « Plus particulièrement, l’activité agricole doit être maintenue et encouragée, et toute la chaine économique qui y est liée maintenue en activité, en ce sens, les Walis, sont tenus responsables de par les dispositions qu’ils doivent prendre en matière de délivrance diligente des autorisations de circulations y afférentes », lit-on dans l’instruction du Premier ministre, ajoutant que les walis sont tenus également de noter ce que « la continuité de l’activité au niveau des ports maritimes et des ports secs doit être impérativement assurée durant les horaires habituels de travail, liées à leur activité ». Bien évidemment, le Conseil des ministres trancherait aujourd’hui sur l’utilité d’un renforcement de ces mesures, en fonction de l’évolution de la situation. Quant au sujet de la réforme du code pénal, le projet s’inscrit dans le cadre de « l’actualisation régulière des incriminations prévues par le code pénal pour prendre en charge les nouvelles menaces qui portent atteinte à l’ordre public, à la cohésion sociale et à la stabilité de notre pays », lit-on dans le communiqué sanctionnant la réunion du gouvernement de jeudi dernier. S’agissant de la réforme annoncée de la gouvernance dans le secteur de l’industrie, le projet porte sur la réorganisation de l’administration centrale et locale du ministère de l’industrie ainsi que des établissements publics qui lui sont rattachés pour être en capacité de conduire les réformes, le cadre légal régissant la promotion de l’investissement, la gestion du secteur public économique marchand, le dispositif régissant les industries de montage, révision du dispositif régissant la sous-traitance industrielle et les activités d’usinage, la rationalisation des encouragements à l’emploi industriel en favorisant les emplois à forte valeur ajoutée dans la détermination des avantages, la mise à jour des avantages fiscaux liés aux investissements des entreprises. Il va sans dire qu’en ligne de mire de ce Conseil des ministres figure l’analyse de l’impact de la rechute des cours du brut sur les fondamentaux de l’économie nationale. La dégringolade des prix du pétrole en dépit des décisions de réduction de l’offre pétrolière mondiale ne fait que complexifier davantage l’équation budgétaire, nécessitant un projet de budget rectificatif. En tout cas, la réunion du gouvernement de jeudi dernier a débattu de certains projets qui devraient être présenté, aujourd’hui, en Conseil des ministres. <