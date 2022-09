Le Front des Forces socialistes serait-il frappé de fatigue et d’abattement ? Ses structures de base vivent-elles cette mauvaise heure de la démobilisation, des dissidences et du doute dans le combat politique, une vacillation partout signalée dans nos champs impolitiques ou sur le point de le devenir ? Autant de questions qu’éveille la décision de la direction du grand parti d’opposition à ne pas tenir comme il était prévu son congrès en octobre – mois historique comme pas d’autres dans le difficile parcours du pluralisme dans notre pays –

et à le reporter à décembre prochain.

PAR NAZIM BRAHIMI

Prévu les 29, 30 septembre et le 1er octobre, le congrès du Front des forces socialistes (FFS) a été reporté aux 8, 9 et 10 décembre prochain, a indiqué, hier, l’Instance présidentielle du parti, dans un communiqué. Dans ce dernier, elle se « félicite du bon déroulement et de l’état d’avancement des préparatifs du congrès », mais n’évoque pas les raisons du report qui n’aura pas véritablement surpris les militants dont certains appelaient justement à son renvoi.

L’Instance présidentielle du FFS a préféré, dans sa communication, éluder le « report », préférant parler de « la prorogation » des délais pour l’organisation de ces assises qui succéderont à celles de juillet 2020, tenues dans un contexte de crise interne de laquelle le parti fondé par Aït Ahmed n’arrive pas à s’extirper.

« Suite aux réunions d’évaluation tenues au sein de la Commission de préparation du congrès national (CPCN) et au rapport adressé par celle-ci à l’IP, sur la base de ces rapports et conformément à ses attributions statutaires et réglementaires, l’IP décide de proroger les délais pour l’organisation du 6e Congrès national ordinaire et fixe les dates des 08, 09 et 10 décembre 2022 pour la tenue de ces assises », est-il écrit dans le communiqué de l’IP. Il dit s’appuyer également sur le rapport organique et politique que lui a adressé le Premier secrétaire.

Néanmoins, le report était déjà dans l’air dans la mesure où la Commission de préparation du congrès national a convenu, lors de sa dernière réunion tenue le 31 août dernier, de soumettre la décision de « tenir ou pas » le Congrès à sa date initialement fixée, à l’Instance présidentielle, tout en s’engageant à rédiger «dans les plus brefs délais, un rapport détaillé qui prend en compte les données politiques, organiques, logistiques et financières liées à cet événement ».

Selon un membre du Conseil national qui a préféré garder l’anonymat, « la vraie raison ayant contraint la direction au report du congrès est le faible engouement, sinon l’hésitation, dont ont fait preuve les militants au niveau des structures locales, qui sont en vérité, en situation d’abandon ». Notre interlocuteur avance, comme argument, « la campagne des adhésions et ré-adhésions des militants, bouclée au mois d’août, n’a pas eu le succès souhaité par le premier secrétaire et l’Instance présidentielle ».

D’autres voix, en rupture avec les structures du parti, évoquent carrément un « divorce » entre la base militante et les structures du parti qui célébrera, à la fin du mois en cours, ses 59 ans d’existence, soit depuis 1963.

« A ceux qui veulent organiser un congrès sans parti, à ceux qui veulent organiser un parti sans militants, à ceux qui veulent organiser un congrès sans démocratie, ressaisissez-vous ! Revenez à la simple raison », a écrit sur son compte facebook, Mohamed Lahlou, militant du FFS depuis sa clandestinité, mais en rupture avec les structures du parti depuis plusieurs années et, par ailleurs, professeur des universités à la retraite.

Un avis complètement opposé à celui de Hakim Belahcel, membre de l’Instance présidentielle, qui a fait part récemment de « la volonté de réussir ce grand rendez-vous interne et qui est de plus en plus palpable à tous les niveaux du parti ». Ajoutant que ce rendez-vous sera abordé sous le signe du « rassemblement, du redéploiement national et de la réhabilitation du FFS comme force majeure sur l’échiquier politique national ».

«Nous avons la ferme volonté de saisir cette occasion afin de mettre en avant un projet politique fondateur et porteur d’espoir et d’alternatives pour extraire le pays de ce marasme multiforme», avait promis le même responsable. Mais… n