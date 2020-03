Par Rédaction Culturelle

Le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi a annoncé le lancement d’un concours national de dramaturgie sur «La prévention contre le coronavirus 3, destiné aux enfants de 6 à 16 ans, indique un communiqué du TNA sur sa page Facebook. Ce concours est une initiative qui vise à « promouvoir les enfants talentueux et à leur ouvrir la porte des concours littéraires et artistiques mais aussi à mettre en exergue le rôle positif du théâtre dans la lutte contre la propagation du Coronavirus », précise le communiqué.

La participation à ce concours est ouverte à tous les enfants, à condition que les participants soumettent des textes sur le thème de la prévention de la propagation de la pandémie du Coronavirus, est-il souligné. Les textes des participants, ajoute la même source, doivent être écrits en arabe (classique ou dialectal) ou en tamazight. Le texte devant être écrit entre 7 à 12 pages. Les textes présentés doivent, en outre, répondre aux principes dramaturgiques (dialogue, répartition des entrées et des sorties des personnages, etc.), a détaillé la même source précisant que les enfants désirant participer doivent envoyer leurs textes en format Word et joindre un enregistrement audio-visuel (vidéo) à l’e-mail prix.mustaphakateb@gmail.com

Un jury composé de dramaturges sélectionnera les meilleurs textes qui seront diffusés sur le site-web et la page officielle du TNA, conclut le communiqué.

