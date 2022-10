Un comité national de pilotage stratégique des filières textiles et cuir a été institué au niveau du ministère de l’Industrie, dans le cadre de l’organisation et de la relance des filières industrielles en Algérie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ce comité national a pour principale mission d’examiner et de diagnostiquer la situation de la filière textile et cuir, et de proposer des solutions concrètes et opérationnelles aux différents problèmes rencontrés par la filière en vue de sa relance, souligne la même source.

Il regroupe toutes les parties prenantes des deux secteurs publics et privés sans exception, les institutions officielles, les organisations professionnelles, les laboratoires de recherche ainsi que les centres de formation spécialisés.

Ainsi, «le ministère de l’Industrie lance un appel en direction des entreprises nationales privées et des associations professionnelles activant dans le domaine des industries du textile et du cuir, souhaitant intégrer le comité national de pilotage stratégique des filières textiles et cuir, à contacter le ministère, au plus tard, le 31 octobre 2022 via l’adresse émail : (cpsftext.cuir@industrie.gov.dz)», est-il indiqué dans le communiqué.

