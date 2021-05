Un budget de l’ordre de 8,8 milliards de dinars a été consacré à la prise en charge des dépenses, de quatre départements ministériels, chargés de la préparation et de l’organisation des élections législatives du 12 juin prochain, selon un décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n35. « Il est ouvert, sur 2021, un crédit de 8.800.000.000 de dinars, applicable aux budgets de fonctionnement des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la Justice et de la Communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret », est-il indiqué dans ce décret, n 21-180, signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 4 mai en cours. Ce budget alloué à la préparation et l’organisation des élections législatives comprend un montant de 670 millions de dinars réservé au ministère des Affaires étrangères couvrant les dépenses de l’administration centrale et des services à l’étranger et les dépenses de fonctionnement des délégations de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) à l’étranger. Il comprend également un montant de l’ordre de 7,195 milliards de dinars alloué au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour couvrir les dépenses diverses des services déconcentrés de l’Etat et les dépenses de fonctionnement des délégations de l’ANIE. Le ministère de la Justice bénéficie, quant à lui, d’une enveloppe financière de 150 millions de dinars, tandis que le ministère de la Communication se voit octroyer un budget de 785 millions de dinars.

Articles similaires