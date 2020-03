Un avion de la compagnie Air Algérie décollera jeudi vers Pekin en Chine pour ramener 12 médecins et 8 professionnels de la santé, ayant acquis une longue expérience dans le traitement du coronavirus (COVID-19).Le vol AH3060 est programmé à partir de l’aéroport Houari Boumediene et décollera à 12h50. La délégation chinoise ramènera dans ses bagages, des équipements spécifiques pour la réanimation et la respiration artificielle.

La chine est le premier pays à avoir trouvé le remède au coronavirus et compte partager cette expérience avec l’Algérie.