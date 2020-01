Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués, indique dimanche un communiqué de la Présidence de la République, rapporte l’APS. « Conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, a signé, ce jour, un décret portant mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués », précise la même source A ce titre, sont nommés walis et walis délégués Madame et Messieurs :

– Annaba : BERRIMI Djamel Eddine

– Ghardaïa : AMARANI Boualem

– Wali déléguée de Birtouta (w. Alger) : Mme BELHEOUANE Nachida

– Wali délégué de Bouinan (w. Blida) : BELMALEK Mokhtar.

Pour rappel, le chef de l’Etat avait procédé samedi à un mouvement partiel qui a porté sur la nomination de 25 walis et 4 walis délégués. Il a été mis fin également aux fonctions de 19 walis et 3 walis délégués.