La 92e cérémonie des Oscars s’est tenue dimanche à Los Angeles et a notamment récompensé un ancien joueur de football américain, dans la catégorie du meilleur court-métrage d’animation. Matthew Cherry a en effet été honoré pour « Hair Love », un film d’animation de six minutes, qui conte l’histoire d’un père afro-américain qui tente pour la première fois de coiffer les cheveux de sa petite fille. Âgé de 38 ans, Cherry a joué pour l’université d’Akron. Il n’a jamais évolué en NFL mais avait tenté les camps d’entraînement des Jacksonville Jaguars, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers et Baltimore Ravens. Matthew Cherry est ensuite devenu assistant de production, puis réalisateur de clips vidéos. Il a également réalisé deux long-métrages. Dimanche, après avoir reçu son Oscar, il a dédié sa récompense à Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère quinze jours auparavant, qui avait lui-même remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation deux ans plus tôt.

JO-2020/Tennis de table: l’Algérie présente au tournoi qualificatif à Tunis

Le tennis de table algérien prendra part au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques (JO) de Tokyo-2020, prévu à Tunis du 27 au 29 février, aux côtés des représentants de 14 autres pays, a indiqué la Fédération internationale (ITTF) sur son site. La présence algérienne au rendez-vous tunisien concernera le quatuor Sami Kherouf et Larbi Bouriah (simple messieurs), Lynda Loghraibi et Katia Kessaci (simple dames) ainsi que la paire Kherouf/Loghraibi (double mixte). Ce tournoi de tennis de table va drainer 15 pongistes en simple dames issues de 10 pays, 27 joueurs de 15 nations pour le simple messieurs et 14 paires pour le double mixte de sept nationalités. En simple, le tournoi permettra aux quatre pongistes les mieux classés de se qualifier directement aux JO, alors que seule la paire gagnante de l’épreuve du double mixte représentera l’Afrique au rendez-vous nippon. Le système de compétition prévu pour les épreuves du simple (messieurs et dames) prévoit la répartition des joueurs participants sur des groupes, avec une première phase sous forme de mini-championnat qui permettra aux deux premiers de chaque poule de se qualifier aux tours suivants à élimination directe. L’épreuve du double mixte sera jouée quant à elle en élimination directe du début jusqu’à la fin, la paire gagnante (1re) sera qualifiée aux JO-2020, alors que celles éliminées en demi-finales joueront pour les 3e et 4e places. Etant qualifiée depuis l’année dernière, l’Egypte ne jouera pas les épreuves du simple hommes et dames.